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Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети

25.06.2020 21:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Неприятный запах воды из крана жители Фрунзенского и Московского районов начали замечать пару дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети

Чем дальше, тем более выраженный. Что не так и можно ли продолжать ей пользоваться – стали самыми частыми вопросами. Звонки буквально обрывали телефонную линию водоканала.

Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети

Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
Вчера источник водоснабжения, который подает воду в город водопроводную, очистная станция, полностью обеспечил с хорошим запасом качество воды. Уже в 19 часов она в сеть уходила. Если перед этим она была пограничная, в 19 начала уходить. И по мере развития ситуации наша задача вытеснить воду, которая имеет запах.

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По мере профилактических работ мы начали видеть, что во Фрунзенском районе ситуация потихонечку улучшается. Утром мы увидели определенную динамику. В четырех самых крупных насосных станциях в этой зоне влияния анализы, которые мы вчера отобрали с 23 до 24 подтвердили, что вода полностью уже нормативного качества. Результаты анализов, которые мы взяли в 6 утра, это еще раз подтвердили.

Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети

Таким образом мы убедились, что профилактические работы на магистральных сетях и крупных насосных станциях уже отработаны и мы перешли на внутриквартальные сети. С помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети.

Люди в материале: Олег Аврутин, Екатерина Чичерова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Неприятный запах воды из крана жители Фрунзенского и Московского районов начали замечать пару дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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