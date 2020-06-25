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Директор «Минскводоканала»: с помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Неприятный запах воды из крана жители Фрунзенского и Московского районов начали замечать пару дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чем дальше, тем более выраженный. Что не так и можно ли продолжать ей пользоваться – стали самыми частыми вопросами. Звонки буквально обрывали телефонную линию водоканала.
Олег Аврутин, директор УП «Минскводоканал»:
По мере профилактических работ мы начали видеть, что во Фрунзенском районе ситуация потихонечку улучшается. Утром мы увидели определенную динамику. В четырех самых крупных насосных станциях в этой зоне влияния анализы, которые мы вчера отобрали с 23 до 24 подтвердили, что вода полностью уже нормативного качества. Результаты анализов, которые мы взяли в 6 утра, это еще раз подтвердили.
Таким образом мы убедились, что профилактические работы на магистральных сетях и крупных насосных станциях уже отработаны и мы перешли на внутриквартальные сети. С помощью услуг ЖКХ района уже промываются внутридомовые сети.
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Новости Беларуси. Неприятный запах воды из крана жители Фрунзенского и Московского районов начали замечать пару дней назад, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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