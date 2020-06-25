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На задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» завели уголовное дело
Источник материала: Tut.by
На задержанного 25 июня администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика завели уголовное дело. Об этом
По ее словам, Игорь Лосик находится в СИЗО на Окрестина. Возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).
— Позвонил дежурный следователь и рассказал, что дали дежурного адвоката, — рассказала Дарья журналистам.
По этой же статье, напомним,
Игоря Лосика
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Игорь Лосик находится в СИЗО на Окрестина. Возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо...
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