На задержанного администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» завели уголовное дело

Источник материала: Tut.by

На задержанного 25 июня администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика завели уголовное дело. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на жену задержанного Дарью Лосик.



Фото: «Радыё Свабода»

По ее словам, Игорь Лосик находится в СИЗО на Окрестина. Возбуждено уголовное дело по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

— Позвонил дежурный следователь и рассказал, что дали дежурного адвоката, — рассказала Дарья журналистам.

По этой же статье, напомним, задержаны Сергей Тихановский и еще 10 человек. Санкции по части первой этой статьи предусматривают штраф или арест, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. По части второй, при отсутствии признаков более тяжкого преступления — наказываются арестом или лишением свободы на срок до двух лет.

Игоря Лосика задержали 25 июня. В его квартире прошел обыск.