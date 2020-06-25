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Мужчина поймал самую большую рыбу в жизни и пожертвовал ее науке
Источник материала: ОНТ
Австралиец Эд Фалконер рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского трехполосного луциана. Историю
Фалконер рыбачил со своей лодки. Австралиец хотел поддержать судно в работоспособном состоянии во время пандемии. Мужчина закинул удочку и почувствовал, что рыба на крючке. Эд предположил по силе сопротивления, что поймал крупную треску. Он извлекал улов в течение 20 минут. Оказалось, что это 22-килограммовый трехполосный луциан длиной 104 сантиметра.
Фалконер подумал, что пойманная им рыба довольно стара. Австралиец планирует отдать свой улов в Квинслендское управление рыболовства для исследований.
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Австралиец Эд Фалконер рыбачил вблизи города Рейнбоу-Бич и выловил гигантского трехполосного луциана. Историю рассказывает ABC News. Фалконер рыбачил со своей лодки....
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