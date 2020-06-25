Как выбрать автомобиль для большой семьи: рассказываем о нюансах

Источник материала: Tut.by

Главная особенность авто для большой семьи — это универсальность, при которой транспортом может управлять и мужчина, и женщина. В этой статье TAM.BY рассказывает, как выбрать автомобиль для большой семьи, чтобы покупка соответствовала вашим потребностям.

Главные критерии по выбору автомобиля



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Количество членов семьи. Легковой автомобиль полностью отвечает запросам семье из четырех человек (родители и два ребенка). Если детей от трех и более, то автомобиль для большой семьи должен рассчитываться на размещение нескольких автокресел: как правило, одно кресло занимает до двух мест. Здесь вместо легковушки рационально присмотреть более вместительный транспорт.

Условия использования. Выбор автомобиля для семьи с детьми зависит от ритма жизни всех членов, частоты и местности использования. Это может быть авто для поездок на дальние расстояния (путешествия, дача, посещение родственников в других регионах) или перемещения по городу (работа, школа, детский сад).

Комфорт. Одна из основных задача автомобиля для большой семьи — комфортные условия поездки: наличие мягких сидений, удобных подголовников, свободного пространства перед ногами, климат-контроля. На втором месте — эргономика, не позволяющая отвлекаться водителю во время движения. К этому пункту относятся легкодоступные функции на руле, приборной панели.

Безопасность. Автомобиль должен быть не только комфортным при регулярном использовании, но и безопасным на случай аварийных ситуаций. Рекомендуется рассмотреть авто, оснащенное минимум шестью подушками безопасности, креплениями для детского кресла, антиблокировочной тормозной системой ABS, динамической стабилизацией автомобиля ESP и т.д.

Вместимость багажника. Выбирая автомобиль для большой семьи, не игнорируйте «багажный» вопрос. Независимо от количества человек и образа жизни каждого вам понадобится вместительный багажник для сумок с вещами, перевозки колясок, строительных материалов или продуктов на неделю. Желательно, чтобы объем начинался от 400 л и была возможность откинуть задние сидения.

Какой тип кузова выбрать



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Седан. Популярный тип закрытого кузова, салон которого отделен от багажника.

Плюсы. Большой багажник: в случае аварии принимает на себя основной удар и защищает сидящих сзади пассажиров. Также отделенный багажник повышает теплоизоляцию салона от внешнего холода, в чем уступает хэтчбек.

Минусы.Трудности в перевозке габаритных грузов, салон авто почти не может трансформироваться под такие задачи.

Хэтчбек. Длинный кузов с укороченным задним свесом (если сравнивать с седаном и универсалом), который отличается хорошей маневренностью.

Плюсы. Дверца багажника открывается полностью, сидения вручную трансформируются, поэтому авто подходит для перевозки крупногабаритных вещей, например: колясок, детских кресел, длинных строительных материалов. Автолюбители отмечают, что хэтчбеки обладают большим радиусом обзора через заднее стекло, что тоже немаловажно.

Минусы. Зимой салон прогревается дольше, чем у седана. Из-за укороченного заднего свеса глубина багажника небольшая, при полной загруженности сужается обзор заднего вида.

Универсал. Оснащен просторным багажником, складным рядом сидений. Это безопасный и устойчивый автомобиль для семьи с детьми, поскольку имеет большую массу.

Плюсы. Вместительный багажник с большим проемом отсека, есть возможности трансформации салона под потребности.

Минусы. Долгое прогревание на холоде (сравнительно с седаном), невысокий уровень шумоизоляции, вероятность повреждения салона при авариях.

Минивэн, компактвэн. Как выбрать автомобиль для большой семьи, если в ней больше пяти человек? Рассмотрите кузовы-«однообъемники», которые проектируются для больших семей. Имеют высокую посадку, что позволяет водителю видеть дальше и быстрее реагировать в дорожных ситуациях.

Плюсы. Просторный салон, объемный багажный отсек, большое количество мест (от пяти до девяти). Имеется большой угол обзора через заднее стекло. Можно перевозить крупногабаритные предметы разных назначений.

Минусы. У большого кузова снижена маневренность на дороге, салон прогревается примерно так же, как у хэтчбеков.

Кроссовер, внедорожник. Автомобили повышенной проходимости по бездорожью с высокой посадкой и приподнятыми потолками салона.

Плюсы. Существует большой выбор моделей с полным приводом. Просторный салон и вместительный багажник. Повышенный уровень безопасности.

Минусы. Неэкономичны в расходе топлива и сервисном обслуживании.

Теперь представляя, как выбрать автомобиль для большой семьи, вы можете изучить модели разных производителей и посетить автосалоны Минска рядом.