Как выбрать автомобиль для большой семьи: рассказываем о нюансах

Главная особенность авто для большой семьи — это универсальность, при которой транспортом может управлять и мужчина, и женщина. В этой статье TAM.BY рассказывает, как выбрать автомобиль для большой семьи, чтобы покупка соответствовала вашим потребностям.
Главные критерии по выбору автомобиля
Количество членов семьи. Легковой автомобиль полностью отвечает запросам семье из четырех человек (родители и два ребенка). Если детей от трех и более, то автомобиль для большой семьи должен рассчитываться на размещение нескольких автокресел: как правило, одно кресло занимает до двух мест. Здесь вместо легковушки рационально присмотреть более вместительный транспорт.
Условия использования. Выбор автомобиля для семьи с детьми зависит от ритма жизни всех членов, частоты и местности использования. Это может быть авто для поездок на дальние расстояния (путешествия, дача, посещение родственников в других регионах) или перемещения по городу (работа, школа, детский сад).
Комфорт. Одна из основных задача автомобиля для большой семьи — комфортные условия поездки: наличие мягких сидений, удобных подголовников, свободного пространства перед ногами, климат-контроля. На втором месте — эргономика, не позволяющая отвлекаться водителю во время движения. К этому пункту относятся легкодоступные функции на руле, приборной панели.
Безопасность. Автомобиль должен быть не только комфортным при регулярном использовании, но и безопасным на случай аварийных ситуаций. Рекомендуется рассмотреть авто, оснащенное минимум шестью подушками безопасности, креплениями для детского кресла, антиблокировочной тормозной системой ABS, динамической стабилизацией автомобиля ESP и т.д.
Вместимость багажника. Выбирая автомобиль для большой семьи, не игнорируйте «багажный» вопрос. Независимо от количества человек и образа жизни каждого вам понадобится вместительный багажник для сумок с вещами, перевозки колясок, строительных материалов или продуктов на неделю. Желательно, чтобы объем начинался от 400 л и была возможность откинуть задние сидения.
Какой тип кузова выбрать
Седан. Популярный тип закрытого кузова, салон которого отделен от багажника.
Плюсы. Большой багажник: в случае аварии принимает на себя основной удар и защищает сидящих сзади пассажиров. Также отделенный багажник повышает теплоизоляцию салона от внешнего холода, в чем уступает хэтчбек.
Минусы.Трудности в перевозке габаритных грузов, салон авто почти не может трансформироваться под такие задачи.
Хэтчбек. Длинный кузов с укороченным задним свесом (если сравнивать с седаном и универсалом), который отличается хорошей маневренностью.
Плюсы. Дверца багажника открывается полностью, сидения вручную трансформируются, поэтому авто подходит для перевозки крупногабаритных вещей, например: колясок, детских кресел, длинных строительных материалов. Автолюбители отмечают, что хэтчбеки обладают большим радиусом обзора через заднее стекло, что тоже немаловажно.
Минусы. Зимой салон прогревается дольше, чем у седана. Из-за укороченного заднего свеса глубина багажника небольшая, при полной загруженности сужается обзор заднего вида.
Универсал. Оснащен просторным багажником, складным рядом сидений. Это безопасный и устойчивый автомобиль для семьи с детьми, поскольку имеет большую массу.
Плюсы. Вместительный багажник с большим проемом отсека, есть возможности трансформации салона под потребности.
Минусы. Долгое прогревание на холоде (сравнительно с седаном), невысокий уровень шумоизоляции, вероятность повреждения салона при авариях.
Минивэн, компактвэн. Как выбрать автомобиль для большой семьи, если в ней больше пяти человек? Рассмотрите кузовы-«однообъемники», которые проектируются для больших семей. Имеют высокую посадку, что позволяет водителю видеть дальше и быстрее реагировать в дорожных ситуациях.
Плюсы. Просторный салон, объемный багажный отсек, большое количество мест (от пяти до девяти). Имеется большой угол обзора через заднее стекло. Можно перевозить крупногабаритные предметы разных назначений.
Минусы. У большого кузова снижена маневренность на дороге, салон прогревается примерно так же, как у хэтчбеков.
Кроссовер, внедорожник. Автомобили повышенной проходимости по бездорожью с высокой посадкой и приподнятыми потолками салона.
Плюсы. Существует большой выбор моделей с полным приводом. Просторный салон и вместительный багажник. Повышенный уровень безопасности.
Минусы. Неэкономичны в расходе топлива и сервисном обслуживании.
Теперь представляя, как выбрать автомобиль для большой семьи, вы можете изучить модели разных производителей и посетить автосалоны Минска рядом.