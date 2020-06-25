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Место действия, интрига, массовка: как около одного магазина в Минске разворачивались события. Рубрика «Будет дополнено»

25.06.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

От чего зависит рейтинг той или иной кинокартины? Конечно же, сценарий, игра актёров, операторская работа. И, пожалуй, отзывы неравнодушных зрителей. Всё это и выводит ленты в лидеры проката. Но иногда жизнь так спродюсирует обстоятельства, что получается целый блокбастер. А если ещё и зрители дофантазируют, то быть успеху. Правда, есть кинокритики, которые могут разложить фильм на детали и вынести свой вердикт. Шедевр это был или пустышка. О жизни, которая иногда как кино.

Не секрет – Минск очень любят создатели российских сериалов. Наша столица красивая, тихая, улицы атмосферные, никто работать не мешает. Снимай себе. Поэтому к киношникам и камерам на улицах минчане давно привыкли – знакомые пейзажи то и дело мелькают в сериалах, да и за процессом со стороны наблюдать интересно.

На этой неделе в Минске было всё, чтобы снять добротный экшн: место действия, интрига, массовка. Пожалуй, не хватало лишь конфликта. Но этот элемент нашёлся сам собой. В общем – камера, мотор!

Один известный магазин сувенирной продукции закрывается, объявил распродажу. И, оказалось, правильно сделал – так хорошо торговля здесь не шла никогда раньше. Образовалась очередь. Но здание, где расположен объект торговли, это ещё и жилой дом. Со двора иногда выезжают машины. Но бывает, выехать не могут. Как и здесь.

Кто кому не уступил, уже не важно. Но по эмоциям на этих кадрах понятно: сами молодые люди разобраться не смогли. Оба и позвонили в милицию. Напомним, всё происходит под окнами жилого дома. Поэтому был ещё один звонок.

События, которые остались «за кадром», иначе как «журналистской» удачей не назовёшь – так вовремя оказаться в нужное время и в нужном месте. Едва трансляция началась – тут и драка, и ОМОН подъехал.

Репортаж удался! Можно сворачиваться. Кто-то скажет: «Скандал!» Оценки и выводы оставим на совести экспертов и специалистов. Журналист, как и большинство, не знает, что происходило у магазина подарков, – его там не было. Видел кадры, которых в интернете с избытком. И для него ясно, что делать выводы по такому видео крайне сложно и весьма опрометчиво. Люди были, звонки в милицию были, ОМОН был, забег с препятствиями тоже. Но вот насилия, жестокости и «хватают всех подряд» на этих кадрах нет.

Зато есть ещё один характерный факт: неожиданно и одновременно ведущие свадеб и корпоративов начали выдавать посты и признания в соцсетях, написанные как под копирку. Такая публичность рассчитана на случайных людей и эмоциональное воздействие на массовую невовлечённую аудиторию. Тут уж самое время за другой очередью наблюдать – белорусских селебрити в погоне за хайпом. Капля к капле – и вот уже поток негативных высказываний в адрес правоохранительных органов. А это не что иное, как элемент расшатывания ситуации в обществе. Нравится вам это или нет. И очевидная технология.

Чтобы лучше понять драматургию этих событий, нам понадобится одна известная книга. В книгах же все ответы, так? Называется она «198 пунктов ненасильственной борьбы», или просто «методичка Шарпа». По имени автора – Джина Шарпа, идеолога цветных революций.

Шарп весьма подробно описывает массовые петиции, публичные заявления известных людей, насмешки над официальными лицами или стремление к заключению в тюрьму. Правда, знакомо? Так вот, среди почти двух сотен методов борьбы есть и «стояние». В очереди, на улице, вдоль проспекта, да где угодно. Как стоять и как это работает, Шарп описал ещё в 1973 году. Никогда в революциях сам не участвовал, но чётко знал, что должны делать другие. В этих технологиях с тех пор мало что изменилось. Был ли идеолог ненасильственных революций счастливым человеком? Вряд ли – Шарп всю жизнь был затворником, детей не оставил и умер в одиночестве.

А что же магазин подарков в Минске? Похоже, склад у них большой и товар прилично подзалежался – очередь на Машерова который день. Люди стоят до сих пор. И ведь это не огромное желание что-то прикупить, как наивному зрителю могло показаться. Та же технология, демонстрация, призыв – придите, постойте, авось ещё получатся эффектные кадры. Шума нет, драки нет, звонков в милицию, соответственно, тоже нет – никто никого не разгоняет. Хотя прежде чем стать «массовкой» в чужом кино, стоит задуматься.

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Теги: Минск
 
 
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От чего зависит рейтинг той или иной кинокартины? Конечно же, сценарий, игра актёров, операторская работа. И, пожалуй, отзывы неравнодушных зрителей. Всё это и...
 
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