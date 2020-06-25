ОНТ празднует очередную годовщину – 18 лет с момента образования телеканала

Источник материала: ОНТ

То, что нас объединяет. Работа! Часто допоздна и в выходные, но когда любишь профессию, всё это уходит на второй план. Поздравления сегодня принимает Общенациональное телевидение! Все те, кто в кадре и за кадром.

18 лет телеканал остаётся самым популярным в белорусском медиапространстве. По рейтингам «Наши новости» смотрят чаще других информационных программ в стране. Лидером среди конкурентов стал и YouTube-канал, на котором больше 240 миллионов просмотров и 367 тысяч подписчиков.

Включают ОНТ, чтобы утром получить заряд бодрости, вечером узнать, чем жили сегодня. А свободный день провести с нашими многочисленными проектами.

Если верить словам классика, что счастливые часов не наблюдают, то на ОНТ работают почти 400 счастливых человек. Время здесь не делится на день и ночь, только на «мы в эфире» или «мы готовимся к эфиру». И даже в личные праздники, пока зрители встречают новый день с программой «Наше утро», в студии по соседству уже заботятся о насыщенном прайм-тайме.

Когда руководители сами и журналисты, и ведущие, в студии их увидеть гораздо проще, чем дождаться в кабинете. Чтобы понимать 18-летний телеканал и его сотрудников, с ними нужно говорить на одном языке. Вместе создавать проекты, вместе удивлять зрителей, вместе волноваться перед командой режиссёра.

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Наверное, от этого волнения никогда невозможно избавиться, сколько бы эфиров ты не проходил. Когда ты засыпаешь с мыслью, что завтра тебе сниматься, и просыпаешься, прокручиваешь в голове тезисы, которые ты должен говорить. Наверное, это уже болезнь в определённой степени».

Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления телеканала ОНТ: «Так и есть! Волнение никуда со временем не девается. Самое главное – это волнение сосредоточено на том, что ты должен соблюсти хронометраж, ты должен быть содержателен, должен донести информацию, ради которой ты сюда приходишь!»

Информацию, которую здесь круглосуточно ищут, добывают, анализируют и сразу передают зрителям. За час в студии сменятся гости и темы. Грим, свет, настроение. Здесь «Стоп! Снято» прозвучит лишь для ведущего одной программы, в то время как стрелки часов приблизятся к выходу новостей, у которых вовсе не бывает выходных.

Екатерина Воловик, ведущая телеканала ОНТ: «Ответственность – она всегда остаётся, и даже спустя 12 лет. Всё-таки прямой эфир – это как полёт в космос, я говорю».

Только после одного запуска в телевизионный космос корабль уже готовят к следующему. Уже уловили ритм? Здесь в нём живут не только в кадре, но и оставаясь по другую сторону объектива. Некоторые сотрудники работают на ОНТ с первого дня, и до сих пор каждый день любимая работа находит, чем снова удивить.

Дмитрий Буй, начальник отдела телеоператоров телеканала ОНТ: «Постоянно происходит что-то новое. Вроде ты работаешь в президентском пуле почти 20 лет, ты снимаешь официальную хронику. Но тут появляется в "Субботнем выпуске" новая рубрика "Двое из Дворца", где подходы к съемке той же официальной хроники разворачиваются на 180 градусов. И то, что раньше нам говорили: "нужно делать так", сейчас для "Субботнего выпуска" и этой рубрики – это брак, поэтому нужно делать что-то новое, интересное!»

Ещё интереснее, когда на наших глазах начинаются телевизионные судьбы и к нам приходят новые коллеги, которые выросли с мечтой работать на ОНТ.

Без эмоций сложно, особенно в день совершеннолетия. Но больше 150 человек работают в дирекции информационного вещания. Каждый день максимально собранные и оперативные, наши съёмочные группы выезжают освещать самые важные события для всей страны, разбираться в конфликтах из сообщений на горячей линии и искать эксклюзив, на который всегда найдётся эфирное время.

Катерина Круталевич, корреспондент, ведущая телеканала ОНТ: «За 12 лет карьеры я прожила 1000 жизней. Ты приезжаешь, и люди тебя сразу включают в квинтэссенцию того, что они делают. Сегодня ты шахтёр, завтра балерина, потом вы быстро ехали, потом собирали автоматы, и этой всё по-настоящему. Чтобы пережить это самому и передать зрителю, только тогда получится!»

Дмитрий Рябов, ведущий телеканала ОНТ: «Самое главное – здесь всех предупредить, особенно часто спрашивают корреспонденты: как одеваться? Выезжать ли на съёмки или перенести съёмки? И мне приятно людям помочь!»

Нам приятно чувствовать себя коллективом, в котором за 18 лет сложились отношения телевизионной семьи. Пока одни работают в кадре, другие делают всё, чтобы сегодняшний эфир снова стал лучшим. Потом можно и поменяться местами, ведь только так и получается то, что хотят смотреть.

Ирина Ромбальская, ведущая, пресс-секретарь телеканала ОНТ: «Вряд ли есть какая-то другая сфера деятельности, где ты можешь побыть немножко сценаристом, немножко драматургом, немножко режиссёром и совсем чуточку телезвездой. На самом деле, это такая малая толика нашей журналистской жизни, что даже не хочется придавать ей значения. И, наверное, мы самые такие проклинающие свою профессию, которые приходя домой, говорят: всё – завтра баста... – и через пару часов с горящими глазами мечтают вернуться сюда».

Рассказывая о коллективе совершеннолетнего телеканала, конечно, хочется показать всех. Но даже в праздники хронометраж диктует свои чёткие правила. Просто знайте, что за каждой минутой эфира стоит работа вдохновлённых своим делом людей, которые уже не представляют своей жизни без телеканала ОНТ.

Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ: «Он вырос – это очевидно. О нём говорят – это очевидно. Хорошо отлаженная фабрика по производству телеконтента. Остаётся одна проблема – чтобы этого контента стало как можно больше! Чтобы мы ушли от платформы, чтобы мы стали поистине белорусским каналом и не стеснялись этого. Чтобы мы демонстрировали на нём свой собственный продукт. Это цель!»

Яркий и по-телевизионному захватывающий путь к этой цели и станет главным желанием в наш день рождения. И оно обязательно сбудется, только, пожалуйста, не переключайтесь!

Анна Волковец, корреспондент ОНТ: «Как только за нами закрывается эта дверь – всё начинается сначала. Ведь завтра будут уже другие новости и новые темы для всех программ. И каждый вошедший сюда снова почувствуют себя на 18 телевизионных лет, когда впереди вся жизнь, и каждый день наполнен событиями, историями, журналистскими расследованиями, эмоциональными интервью и самыми искренними чувствами к работе. К работе, которую мы любим».

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