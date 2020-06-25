|
ОНТ празднует очередную годовщину – 18 лет с момента образования телеканала
Источник материала: ОНТ
То, что нас объединяет. Работа! Часто допоздна и в выходные, но когда любишь профессию, всё это уходит на второй план. Поздравления сегодня принимает Общенациональное телевидение! Все те, кто в кадре и за кадром.
18 лет телеканал остаётся самым популярным в белорусском медиапространстве. По рейтингам «Наши новости» смотрят чаще других информационных программ в стране. Лидером среди конкурентов стал и YouTube-канал, на котором больше 240 миллионов просмотров и 367 тысяч подписчиков.
Включают ОНТ, чтобы утром получить заряд бодрости, вечером узнать, чем жили сегодня. А свободный день провести с нашими многочисленными проектами.
Если верить словам классика, что счастливые часов не наблюдают, то на ОНТ работают почти 400 счастливых человек. Время здесь не делится на день и ночь, только на «мы в эфире» или «мы готовимся к эфиру». И даже в личные праздники, пока зрители встречают новый день с программой «Наше утро», в студии по соседству уже заботятся о насыщенном прайм-тайме.
Когда руководители сами и журналисты, и ведущие, в студии их увидеть гораздо проще, чем дождаться в кабинете. Чтобы понимать 18-летний телеканал и его сотрудников, с ними нужно говорить на одном языке. Вместе создавать проекты, вместе удивлять зрителей, вместе волноваться перед командой режиссёра.
Информацию, которую здесь круглосуточно ищут, добывают, анализируют и сразу передают зрителям. За час в студии сменятся гости и темы. Грим, свет, настроение. Здесь «Стоп! Снято» прозвучит лишь для ведущего одной программы, в то время как стрелки часов приблизятся к выходу новостей, у которых вовсе не бывает выходных.
Только после одного запуска в телевизионный космос корабль уже готовят к следующему. Уже уловили ритм? Здесь в нём живут не только в кадре, но и оставаясь по другую сторону объектива. Некоторые сотрудники работают на ОНТ с первого дня, и до сих пор каждый день любимая работа находит, чем снова удивить.
Ещё интереснее, когда на наших глазах начинаются телевизионные судьбы и к нам приходят новые коллеги, которые выросли с мечтой работать на ОНТ.
Без эмоций сложно, особенно в день совершеннолетия. Но больше 150 человек работают в дирекции информационного вещания. Каждый день максимально собранные и оперативные, наши съёмочные группы выезжают освещать самые важные события для всей страны, разбираться в конфликтах из сообщений на горячей линии и искать эксклюзив, на который всегда найдётся эфирное время.
Нам приятно чувствовать себя коллективом, в котором за 18 лет сложились отношения телевизионной семьи. Пока одни работают в кадре, другие делают всё, чтобы сегодняшний эфир снова стал лучшим. Потом можно и поменяться местами, ведь только так и получается то, что хотят смотреть.
Рассказывая о коллективе совершеннолетнего телеканала, конечно, хочется показать всех. Но даже в праздники хронометраж диктует свои чёткие правила. Просто знайте, что за каждой минутой эфира стоит работа вдохновлённых своим делом людей, которые уже не представляют своей жизни без телеканала ОНТ.
Яркий и по-телевизионному захватывающий путь к этой цели и станет главным желанием в наш день рождения. И оно обязательно сбудется, только, пожалуйста, не переключайтесь!
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что нас объединяет. Работа! Часто допоздна и в выходные, но когда любишь профессию, всё это уходит на второй план. Поздравления сегодня принимает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)