Специалисты разбираются, в чем причина тухлого запаха воды в некоторых районах Минска

Источник материала: ОНТ

Мы весь день следим за ситуацией с проблемой воды в столице. Водный коллапс по меньшей мере в двух районах – Фрунзенском и Московском – длится больше суток. Ещё накануне из кранов более чем двухх тысяч домов потекла мутная вода с дурным запахом. В результате спрос на питьевую воду в магазинах вырос в 15 раз. Производители увеличили поставки, подвоз в пострадавшие кварталы организовали «Минскводоканал», спасатели и военные.

В чём причина явления – разбираются специалисты. Ситуация – и на личном контроле Президента. Обо всём главе государства доложили сразу по прилету из Москвы, продолжились доклады накануне вечером и сегодня. Информацию Президент получает из разных источников.

К счастью, телевидение не может передавать запахи. Тошнотворная жидкость, которую Валентина называет водичкой, испускает зловония на всю квартиру.

Накануне вечером жители Фрунзенского и Московского районов раскупили всю бутилированную воду в магазинах и встали в очереди за самым дефицитным и ходовым товаром. К прибывающим цистернам.

Водный апокалипсис продолжается второй день. В длинных очередях, разумеется, судачат о причинах случившегося. Но никто ничего не знает.

Санитарные службы города, которые сейчас работаю круглосуточно, уверяют – патогенные организмы в пробах воды не найдены. Но это лишь предварительные данные, исследования продолжаются.

Наталья Жукова, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач Беларуси: «И сегодня с утра проводится анализ качества воды по другим районам, прилегающим в Московскому и Фрунзенскому. Нам важно знать: безопасна ли вода и когда можно снять ограничение по ее употреблению. Выяснить причины, почему такая вода поступила».

Сначала 800-тысячное население двух пострадавших районов столицы дружно решило, что все дело в крупной коммунальной аварии, но позже выяснилось – магистральные сети в целости. Как и почему просочилась в систему вода с душком – на этот вопрос даже специалисты «Минскводоканала» пока не могут ответить.

С помощью услуг ЖКХ промываются внутридомовые сети. Поскольку испорченная вода сохраняется в унитазных бочках, стояках, коммунальщики обратились к гражданам с просьбой – включить краны в квартирах на 10-15 минут, чтобы скорее пошла чистая вода. Платить за это не придется – городские власти обещают сделать перерасчет, а пока устраняются последствия ЧП, обеспечить беспрерывный подвоз воды в жаждущие районы.

Ситуация находится под личным контролем Президента. Особое внимание при обеспечении водой уделяется детским садам, больницам. Помощь в водоснабжении оказывают также предприниматели, обычные неравнодушные люди.

Когда привычная вода вернется ко всем потребителям – точной даты не называет никто. Возможно, на прочистку системы потребуется несколько дней. Пока же врачи не рекомендуют употреблять то, что течет из-под кранов в проблемных районах. Использовать лишь в исключительных случаях и только в бытовых целях.

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