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Где можно найти питьевую воду в Минске, пока городские службы разбираются с водопроводной?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с обеспечением минчан чистой водой на постоянном контроле всех ответственных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сильный запах водопроводной воды в Минске. Рассказываем, как развивается ситуация
Пока специалисты водоканала и коммунальщики в круглосуточном режиме промывают сети и сливают остатки некачественной воды, в микрорайонах дежурят автоцистерны. Не остались в стороне и волонтеры. Активисты БРСМ помогают с доставкой воды на дом пожилым. Откликнулись и работники МЧС.
Оксана Семашко, корреспондент:
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Для удобства минчан на сайте Мигорисполкома есть
Спасатели по просьбе водоканала также сливают некачественную воду из систем в Московском и Фрунзенском районах. Так, сегодня промывали трубы на Немиге, Ульяновской, Максима Танка.
Активисты БРСМ тоже пришли на помощь. Молодежь откликнулась на просьбы пожилых и инвалидов. Есть специальная горячая линия. 25 июня сюда обратились свыше 200 человек.
Также свои заявки на доставку воды можно оставить в районных центрах соцобслуживания. Помогут и мамам с детьми. К делу уже подключились больше полусотни ребят.
Роман Бондарук, второй секретарь Минской городской организации БРСМ:
С доставкой воды в родильные дома и больницы взялся помогать Красный Крест. Инфолиния «Добрый телефон» сегодня оказалась полезной для 300 горожан.
Больше чем на 20 проблемных улицах 25 июня набрать воду можно в цистернах.
Подключились и военные. В сутки больше 150 тонн воды транспорт оборонного ведомства доставит жителям Фрунзенского, Московского и Октябрьского районов. Питьевые фонтаны с артезианской водой также не будут отключать на ночь.
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Новости Беларуси. Ситуация с обеспечением минчан чистой водой на постоянном контроле всех ответственных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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