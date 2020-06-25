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Фейки в интернете, вмешательство из-за рубежа, работа с людьми. О чём говорил Президент, принимая кадровые решения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Широкий диапазон важнейших тем звучал 25 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об экономике, работе с людьми, внешней политике, вмешательстве во внутренние дела из-за рубежа и откровенных фейках в интернете.
Во время важной политической кампании порой в ход идут самые разные технологии для дестабилизации обстановки в стране. Об этом говорил сегодня Президент, общаясь с новоназначенными руководителями. Изменения затронули дипломатический корпус, Министерство экономики и местную вертикаль власти.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Расшифрует их действия каждый для себя по-своему. Но, так или иначе, на руку назначенцам в будущей работе они сыграют.
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Работать и немало предстоит новому руководителю Кричевского района Андрею Седукову. Его биография, сказал Президент на встрече, изучена очень внимательно. В прошлом – заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Могилевского облисполкома. В свое время возглавлял одну из строительных организаций. Теперь назначенцу предстоит выстраивать по кирпичику работу в целом регионе.
А район очень важный, тем более имеет отношение к небезызвестной программе развития юго-восточного региона Могилевской области. Президент нацеливает не упускать сельское хозяйство и держать на контроле промышленность. В частности, речь о цементной отрасли. Сегодня на кричевском предприятии выпускают более 9 миллионов тонн продукции. Могут и больше, но надо активнее работать с прицелом на экспорт.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Четкий план – уже путь к успеху. На работу с людьми Президент нацеливает в первую очередь. Тем более время сейчас непростое, предвыборное. В ход идут современные технологии, фейки – все то, что так сильно затягивает.
Коснулись сегодня кадровые изменения и Министерства экономики.
Первым заместителем главы ведомства стал Юрий Чеботарь.
Замминистра структуры согласована Анжелика Никитина. До этого она возглавляла комитет экономики Витебского облисполкома.
Начальником Департамента экономики и отраслевых программ постоянного комитета Союзного государства согласована Светлана Иванова.
Членом Брестского облисполкома – Михаил Лобарев.
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Фейки в интернете, вмешательство из-за рубежа, работа с людьми. О чём говорил Президент, принимая кадровые решения
Новости Беларуси. Широкий диапазон важнейших тем звучал 25 июня во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об экономике, работе с людьми,...
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