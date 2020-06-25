Наталья Цилинская: Поток информации в интернете служит для промывки мозгов людей

Источник материала: Tut.by

Велогонщица Наталья Цилинская, многократная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпиады в Афинах (2004) дала интервью СТВ . Приводим самое интересное.



Фото: Константин Пухов

— Те, кто меня знает, поймут, что это правда — я в принципе против агрессии, поэтому для меня любая агрессия — это плохо. Неважно, с какой стороны она исходит, я в общем-то всегда против этих методов. Не могу сказать, что никогда не кричу, но для меня это чуждо, мне это не нравится.

Интернет для меня тоже зло. Даже не сейчас, давно поток информации в интернете служит абсолютно для промывки мозгов людей, особенно — детей. Я об этом не раз говорила. У меня дети не имеют доступа к интернету практически.

Что творится в интернете… Конечно, можно почерпнуть и полезную информацию, но там так много шлака. Я не любитель черпать что-то из интернета. У меня четко: если нужно что-то купить, я лезу в интернет. А как многие делают — узнают что-то полезное — мне кажется, это не тот источник.

По поводу белорусского народа. Мы особенные. Я извиняюсь, пускай простят меня другие нации, но мы особенные. Есть такая поговорка: «Ніхто табе ніколі так не зробіць, як ты сам сабе зробіш».

Каждый человек то, что имеет, делает себе сам. Мы всегда ищем виноватых, но это неправда. Давайте в первую очередь оглядываться на себя и на метр вокруг нас, пространство, которое вокруг себя создаем. Тогда мы найдем ответ на многие вопросы. Чем кого-то винить… Все равно никто тебе ничего не изменит, только сам и только отсюда и отсюда (показывает на голову и сердце. — Прим. СТВ) нужно.

Я не хочу никого обсуждать и делать какие-то выводы. У меня четверо детей, один из них парень. Я однозначно хочу только, чтобы не было никаких выстрелов. Украина, не Украина, Сирия, Египет — что угодно. Я не хочу.