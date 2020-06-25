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«В наших традициях помогать дружественным странам». Гуманитарный груз из Катара прибыл в Беларусь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь На борту 7 тонн груза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это респираторы, защитные костюмы для врачей и другое необходимое сегодня оборудование для белорусских клиник. В Национальном аэропорту Минск самолет встретили представители Минздрава и дипломаты. В ближайшее время ценные вещи отправится прямо в больницы.
Борис Андросюк, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Аль-Аттыя Мешааль, Временный поверенный в делах Государства Катар в Беларуси:
Это уже вторая партия гуманитарной помощи за эту неделю. В понедельник в страну прибыли два самолета с грузом из Сербии.
В Беларусь были доставлены аппараты ИВЛ и другое диагностическое оборудование.
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Новости Беларуси. Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь На борту 7 тонн груза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это респираторы,...
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