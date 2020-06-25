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«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Академии МВД Беларуси 25 июня прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Золотые медали и дипломы с отличием получили полсотни выпускников факультетов милиции, уголовно-исполнительного и следственно-экспертного. Большинство из них продолжат служить в структурах МВД, Минобороны, Государственном комитете судебных экспертиз и Департаменте финансовых расследований КГК. А пока у новоиспеченных лейтенантов первый заслуженный отпуск.
Надежда Король, выпускник Академии МВД Беларуси:
Владислав Лемешонок, выпускник Академии МВД Беларуси:
Министр внутренних дел, который тоже присутствовал на торжественной церемонии, пообщался с журналистами. Глава ведомства прокомментировал действия милиции в свете событий последних дней.
Кроме того, и в своем обращении к выпускникам Академии Юрий Караев отметил необходимость работать в интересах закона и граждан нашей страны, подходить к решению каждого вопроса индивидуально.
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«Хочется, чтобы гордились мной на месте, где буду работать». В Академии МВД прошёл торжественный выпуск офицеров
Новости Беларуси. В Академии МВД Беларуси 25 июня прошла торжественная церемония выпуска молодых офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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