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Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

26.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. 25 июня поступающие сдавали белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

На экзамен зарегистрировались около 18,5 тысячи абитуриентов. Всего же в ЦТ-2020 свои знания проверят более 64 тысяч человек.

Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

Во всех пунктах написания тестов – а их более 40 – работает комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний.

Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

Отслеживают порядок доставки, хранения бланков с заданиями, режим пропуска в аудитории. В этом году учитывают и как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.

Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

Игорь Петришенко, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании:
Противоэпидемические меры в полной мере были соблюдены. И даже те ребята, которые сейчас по уважительной причине находятся на самоизоляции, у них есть возможность в резервные дни это 19, 21 и 23 июля – сдать соответствующие тесты.

Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены

Впереди испытания по русскому языку. На него зарегистрировались более 52 тысяч человек. Тестирование продлится два дня – 26 и 27 июня.

Люди в материале: Игорь Петришенко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. 25 июня поступающие сдавали белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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