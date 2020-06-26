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Игорь Петришенко о ЦТ в 2020 году: противоэпидемические меры в полной мере соблюдены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. 25 июня поступающие сдавали белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На экзамен зарегистрировались около 18,5 тысячи абитуриентов. Всего же в ЦТ-2020 свои знания проверят более 64 тысяч человек.
Во всех пунктах написания тестов – а их более 40 – работает комиссия по контролю за ходом вступительных испытаний.
Отслеживают порядок доставки, хранения бланков с заданиями, режим пропуска в аудитории. В этом году учитывают и как соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования.
Игорь Петришенко, председатель Государственной комиссии по контролю за ходом вступительной кампании:
Впереди испытания по русскому языку. На него зарегистрировались более 52 тысяч человек. Тестирование продлится два дня – 26 и 27 июня.
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовало централизованное тестирование. 25 июня поступающие сдавали белорусский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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