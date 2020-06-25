Геннадий Шатуев: “Работа ОАО “Кореличи-Лён” положительно оценена на высшем уровне”

Источник материала: Полымя





Об этом сообщил председатель Кореличского райисполкома Геннадий Шатуев на встрече с коллективом льнозавода.

— Технология возделывания и производство продукции на ОАО “Кореличи-Лён” совсем недавно получили положительную оценку со стороны руководства Министерства сельского хозяйства и Гродненского облисполкома, — подчеркнул глава района. — Действительно, выращивать и производить мы научились, но важнее — научиться продавать свою продукцию.

Отмечалось, что пандемия больно ударила по экономике всех стран мира, даже таких гигантов, как США и Китай. Но при этом в Беларуси экономику не остановили, теперь главное — сохранить рабочие места и заработную плату. Поделился глава района и своим видением дальнейшего развития предприятия, куда планируется привлечь инвесторов и создать новое производство.

— Рост заработной платы должен стоять во главе угла, — акцентировал внимание Геннадий Шатуев. — Нужно снижать себестоимость производимой продукции, а сэкономленное отдавать людям.

К слову, сегодня на предприятии средняя заработная плата составляет 774 рубля. В планах у льнозаводчан собрать в этом году не менее 13 тысяч тонн льнотресты. Именно столько северного шелка удалось получить в минувшем году. Это позволило полностью загрузить производственные мощности завода и платить достойную заработную плату. Сейчас на предприятии готовятся к уборке урожая, готовность уборочной техники составляет 90%.

Во время встречи глава района ответил на вопросы работников завода.





Отмечалось, что асфальтирование улицы Притыцкого в г.п. Кореличи, где сейчас проходит благоустройство дворовой территории, будет завершено в ближайшие недели. Близятся к завершению ремонтные работы на улице 8 Марта. Идет капитальный ремонт домов по ул. Гагарина, 22 и Парковая, 1, замена кровли дома по ул. Гагарина, 24в. Планируется расширить стоянку возле Кореличской райбольницы. Начаты работы по восстановлению пешеходной дорожки по улице Октябрьской от СШ №2 райцентра. Часть поступивших вопросов взята на контроль.

— Я часто, как и вы все, вспоминаю 90-е годы. Я тогда только начинал свой трудовой путь. Техники не было, работать было не на чем, а зарплата у специалиста составляла 70 долларов. Сегодня у нас, безусловно, тоже есть проблемы. Но нужно ценить то хорошее, что по крупинкам собиралось за годы независимости нашей страны. И помнить, что многое зависит от нас с вами, нашей отдачи на своем рабочем месте, — резюмировал Геннадий Шатуев.

Инна ЛЕЙКО

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