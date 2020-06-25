|
Данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть
Источник материала: ОНТ
Данные о нескольких миллионах аккаунтов Telegram попали в общий доступ. Об этом
В интернет «утекли» уникальные номера пользователей и номера их телефонов, которые привязываются к аккаунту во время установки приложения.
Как пояснили в Telegram, оказалась в открытом доступе та информация, которая собирается через функцию импорта данных во время установки приложения.
Там пояснили, что большая часть утерянной информации уже потеряла актуальность, в списке оказались преимущественно жители Ирана (70%).
При этом база данных весит 900 мегабайт.
Фото ТАСС
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные о нескольких миллионах аккаунтов Telegram попали в общий доступ. Об этом пишет портал Kod.ru. В интернет «утекли» уникальные номера пользователей и номера их...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)