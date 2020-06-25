Данные миллионов пользователей Telegram утекли в сеть

Источник материала: ОНТ

Данные о нескольких миллионах аккаунтов Telegram попали в общий доступ. Об этом пишет портал Kod.ru.

В интернет «утекли» уникальные номера пользователей и номера их телефонов, которые привязываются к аккаунту во время установки приложения.

Как пояснили в Telegram, оказалась в открытом доступе та информация, которая собирается через функцию импорта данных во время установки приложения.

Там пояснили, что большая часть утерянной информации уже потеряла актуальность, в списке оказались преимущественно жители Ирана (70%).

При этом база данных весит 900 мегабайт.





Фото ТАСС

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