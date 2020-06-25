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Bosch предлагает новый сервис подзарядки

26.06.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Зарядить автомобиль без лишней суеты и сложностей – предел желаний водителей электромобилей. Они хотят легко находить свободную станцию для подзарядки, получать к ней доступ без хлопот с авторизацией и паролями, быстро и без суеты оплачивать, а также с пользой проводить время ожидания, требующееся для полной зарядки батареи.

Мечта собственников электрокаров о простой и быстрой зарядке имеет все шансы воплотиться в реальность.

Компания Bosch разрабатывает единый сервис по подзарядке, который предоставит водителям доступ к одной из крупнейших панъевропейских сетей подзарядки. На сегодняшний день автовладельцы, используя свои смартфоны, могут найти более 150 000 заправочных станций для электромобилей в 16 европейских странах. Для регистрации, пополнения счета и оплаты требуется всего несколько кликов, и это на фоне абсолютной прозрачности затрат.

«Разрабатывая решения по подзарядке электромобилей, мы создаем универсальный ключ к одной из крупнейших панъевропейских сетей подзярядки. Таким образом, мы делаем идею электромобильности еще более жизнеспособной», - говорит Элмар Прич, президент подразделения «Решения по подключенной мобильности» Robert Bosch GmbH.

Bosch предлагает свои решения для подзарядки для частных и бизнес-клиентов. А благодаря сервисам, связанным с определением местоположения, водители могут более эффективно использовать время, необходимое для зарядки.

Поиск пунктов зарядки через приложение

Плотность сети мест для подзарядки считается решающим фактором при принятии решения о покупке электромобиля. В Германии, например, по данным энергетической ассоциации BDEW насчитывается около 27 730 точек зарядки (цифра на конец марта 2020 года). При этом карты доступа почти 200 провайдеров и операторов часто работают только в определенных точках оплаты. В дополнение к этому, существует множество условий, типов вилок и рейтингов точек зарядки. Европейская сеть подзарядки Bosch в настоящее время насчитывает более 150 000 точек, к которым водители могут получить доступ с одной центральной платформы приложения.

Компания Bosch построила сеть, заключая контракты с операторами и используя роуминг для подключения точек оплаты. В результате более 27 500 точек зарядки в Германии теперь являются частью сети. Для водителей электромобилей это означает, что они могут использовать фирменное приложение Bosch «Charge My EV» или связанных с ним поставщиков, таких как «Clever Laden», чтобы находить свободные места для зарядки круглосуточно – будь то по соседству или во время путешествия. Кроме того, сеть подзарядки Bosch постоянно расширяется: к концу 2020 года ожидается, что в Европе будет около 200 000 точек зарядки.

Зарядка без лишних хлопот

В мае только в одной Германии существовало 288 тарифов на зарядку электромобиля (источник: исследование EuPD, май 2020). Для водителей это путаница и дополнительный дискомфорт, тем более теперь, когда многие провайдеры переходят с фиксированной платы на выставление счетов за киловатт-час. Bosch взял на себя задачу сравнивать тарифы и предоставлять водителям четкую информацию о стоимости и условиях зарядки в конкретных точках. Неприятные сюрпризы, например, когда водитель узнает сумму к оплате уже после зарядки, теперь должны уйти в прошлое. Компания также намерена положить конец множеству карт доступа для зарядки электроавтомобилей. Почти каждый второй (45 %) водитель электромобиля использует от двух до четырех разных карт для доступа к точкам зарядки, а 15 % из них используют как минимум пять карт (источник: NewMotion).

Для использования сервисов зарядки Bosch, достаточно один раз зайти в приложение на смартфоне. Это означает, что, наконец, водители могут заряжать свои электромобили где и когда они хотят, без неудобств, связанных с первой регистрацией в новом, ранее неиспользованном, месте зарядки.

«Зарядка должна быть простой и не хлопотной для всех. И в этом контексте умные сервисы зярядки Bosch имеют решающее значение для широкого распространения электромобильности», - отмечает Прич.

Решение, предложенное Bosch, также упрощает оплату: приложение оплачивает зарядку, используя данные кредитной карты, загруженные ранее, и предоставляет пользователям ежемесячный отчет о затратах на пополнение счета.

Почувствуйте разницу: больше, чем просто подзарядка

«В будущем процесс зарядки станет больше, чем просто потреблением электричества. Ключевым моментом для нас является персонализация всего процесса зарядки», - отмечает Прич. Сохраняя концепцию удобства зарядки, компания разрабатывает интегрированное решение, в котором информационно-развлекательная система и электрическая трансмиссия идут рука об руку. Это позволит автопроизводителям и операторам парков электрокаров выделиться среди конкурентов, предложив новый пользовательский опыт, избавляющий от всяческих хлопот при зарядке. Благодаря умной системе водитель и автомобиль постоянно получают актуальные данные об уровне зарядки и расстоянии, которое пройдет автомобиль на имеющемся заряде. Если изначально запланированное место зарядки занято, система перестроит маршрут к свободной станции.

Кроме того, рекомендуемые маршруты и места сбора платежей адаптированы к личным предпочтениям собственника авто. Водители также могут поручить системе искать места подзарядки рядом с ресторанами или с бесплатным Wi-Fi.

Новая система зарядки позволит водителям эффективней использовать время, необходимое на зарядку авто. Например, они могут заказать доставку покупок к месту зарядки и отоваривать купоны и ваучеры в соседних ресторанах и торговых центрах. Еще один плюс – машинное обучение гарантирует непрерывное улучшение системы навигации и зарядки. В результате рекомендации и персонализированные услуги будут улучшаться с каждой зарядкой, а процесс восполнения батареи электроэнергией перестанет быть просто рутиной.

 
 
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Зарядить автомобиль без лишней суеты и сложностей – предел желаний водителей электромобилей.
 
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