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Крокодил заживо съел рыбака на глазах у его жены
Источник материала: ОНТ
В округе Патар Пратима (штат Западная Бенгалия, Индия) крокодил утащил в реку рыбака. Мужчина погиб на глазах у своей жены. О трагедии
Инцидент произошел утром 24 июня. Вишнупада Сантра рыбачил вместе с женой. Неожиданно из реки появился крокодил, он схватил мужчину за ногу и потащил его в воду.
Жена пыталась удержать индийца за руки, но ее сил не хватило. В результате хищник утащил Сантру в реку и съел его заживо.
Местные жители сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители обследовали реку, но так и не обнаружили тело погибшего.
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В округе Патар Пратима (штат Западная Бенгалия, Индия) крокодил утащил в реку рыбака. Мужчина погиб на глазах у своей жены. О трагедии рассказывает India Blooms. Инцидент...
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