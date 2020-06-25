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Крокодил заживо съел рыбака на глазах у его жены

25.06.2020 21:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Крокодил заживо съел рыбака на глазах у его жены

В округе Патар Пратима (штат Западная Бенгалия, Индия) крокодил утащил в реку рыбака. Мужчина погиб на глазах у своей жены. О трагедии рассказывает India Blooms.

Инцидент произошел утром 24 июня. Вишнупада Сантра рыбачил вместе с женой. Неожиданно из реки появился крокодил, он схватил мужчину за ногу и потащил его в воду.

Жена пыталась удержать индийца за руки, но ее сил не хватило. В результате хищник утащил Сантру в реку и съел его заживо.

Местные жители сообщили о случившемся в полицию. Правоохранители обследовали реку, но так и не обнаружили тело погибшего.

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В округе Патар Пратима (штат Западная Бенгалия, Индия) крокодил утащил в реку рыбака. Мужчина погиб на глазах у своей жены. О трагедии рассказывает India Blooms. Инцидент...
 
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