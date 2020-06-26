|
Правозащитники сообщают о новых уголовных делах против блогеров
Источник материала: Tut.by
В отношении блогеров Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича (MozgON) заведены уголовные дела. Об этом сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».
«Берасцейская вясна»
Также из ИВС Ленинского РУВД Бреста исчез блогер Александр Кабанов. Сотрудники изолятора заявили, что всех перевели, потому что в учреждении проводится дезинфекция. Однако найти Кабанова в других ИВС области не удалось. Кабанов, напомним, 17 июня
В Минске днем 25 июня был задержан активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спариш. Как
«Сергея волокли в одних трусах и майке, запихали и увезли», — сказала Виктория Спариш. Она обзвонила Следственный комитет, суды и ИВС. «В службе 102 сообщили, что его повезли отбывать сутки в ЦИП на Окрестина. У него были не отбытые сутки за возложение цветов на Военном кладбище», — сообщила Виктория Спариш.
Второй возможной причиной задержания активиста называют то, что он модерировал несколько телеграм-каналов «Народной Грамады».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске днем 25 июня был задержан активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спариш. Как рассказала БелаПАН жена активиста, силовики для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)