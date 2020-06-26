Правозащитники сообщают о новых уголовных делах против блогеров

Источник материала: Tut.by

В отношении блогеров Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича (MozgON) заведены уголовные дела. Об этом сообщил телеграм-канал «Страна для жизни».



Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

«Берасцейская вясна» пишет , что Сергея Петрухина доставили в Минск на Окрестина. Дело якобы касается событий в Гродно. Владимир Цыганович в эти дни должен был выйти на свободу: 9 июня его задержали и отправили на 15 суток, которые он получил три месяца назад за акцию у «Белнефтехима». Где он сейчас находится — неизвестно.

Также из ИВС Ленинского РУВД Бреста исчез блогер Александр Кабанов. Сотрудники изолятора заявили, что всех перевели, потому что в учреждении проводится дезинфекция. Однако найти Кабанова в других ИВС области не удалось. Кабанов, напомним, 17 июня получил 15 суток административного ареста за призывы 7 мая во время «кормления голубей» в Бресте.

В Минске днем 25 июня был задержан активист оргкомитета по созданию партии «Народная Грамада» Сергей Спариш. Как рассказала БелаПАН жена активиста, силовики для проникновения в квартиру спрятались за сотрудником ЖЭСа, были без опознавательных знаков и не представились.

«Сергея волокли в одних трусах и майке, запихали и увезли», — сказала Виктория Спариш. Она обзвонила Следственный комитет, суды и ИВС. «В службе 102 сообщили, что его повезли отбывать сутки в ЦИП на Окрестина. У него были не отбытые сутки за возложение цветов на Военном кладбище», — сообщила Виктория Спариш.



Заержание Сергея Спаріша. Фото: телеграм-канал «Мая краіна Беларусь»

Второй возможной причиной задержания активиста называют то, что он модерировал несколько телеграм-каналов «Народной Грамады».