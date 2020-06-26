В Барселоне и Лондоне прошли акции солидарности с белорусами. Смотрите, как это было

Источник материала: Tut.by

В Лондоне и Барселоне 25 июня прошли акции солидарности. Люди вышли к белорусским дипломатическим учреждениям, чтобы выразить протест происходящему на родине.

«Первая организованная акция беларусов Каталонии удалась! Полторы сотни участников, отличная самоорганизация и координация. Я вамі ганаруся, сябры!» — написал один из участников акции в столице Каталонии Павел Кириленок.









Как написало местное издание VilaWeb, люди собрались перед белорусским консульством в Барселоне, чтобы «выразить протест против арестов лидеров, противостоящих диктатору Александру Лукашенко».

А вот сколько людей собрала акция в Лондоне. Ее участники держали в руках плакаты и бело-красно-белые флаги.

















Акции солидарности с соотечественниками белорусы зарубежья проводят во многих городах по всему миру. В основном люди собираются у белорусских посольств. Как это было в Киеве, Берлине, Вильнюсе, Гамбурге, Варшаве, Москве, Мангейме, Нью-Йорке, мы рассказывали тут .