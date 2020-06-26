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В Барселоне и Лондоне прошли акции солидарности с белорусами. Смотрите, как это было

26.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Лондоне и Барселоне 25 июня прошли акции солидарности. Люди вышли к белорусским дипломатическим учреждениям, чтобы выразить протест происходящему на родине.

«Первая организованная акция беларусов Каталонии удалась! Полторы сотни участников, отличная самоорганизация и координация. Я вамі ганаруся, сябры!» — написал один из участников акции в столице Каталонии Павел Кириленок.



Как написало местное издание VilaWeb, люди собрались перед белорусским консульством в Барселоне, чтобы «выразить протест против арестов лидеров, противостоящих диктатору Александру Лукашенко».

А вот сколько людей собрала акция в Лондоне. Ее участники держали в руках плакаты и бело-красно-белые флаги.





Акции солидарности с соотечественниками белорусы зарубежья проводят во многих городах по всему миру. В основном люди собираются у белорусских посольств. Как это было в Киеве, Берлине, Вильнюсе, Гамбурге, Варшаве, Москве, Мангейме, Нью-Йорке, мы рассказывали тут.

 
 
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Люди вышли к белорусским дипломатическим учреждениям, чтобы выразить протест происходящему на родине.
 
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