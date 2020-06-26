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Балерина Ирина Еромкина: я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью
Источник материала: СТВ
О том, почему она не завидует другим и что ценит в Беларуси ведущая солистка Большого театра оперы и балета рассказала
Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси, балерина Большого театра:
Я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью. Мои дети имеют все условия, ходят в детский сад и школу, я сама работаю в ведущем театре Беларуси и могу сказать, что государство всегда поддерживало обе эти сферы, социальную и культурную.
Что касается последней, то мы всегда можем обратиться за помощью в Министерство культуры, где нас услышат, помогут и пойдут навстречу.
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Балерина Ирина Еромкина: я уважаю и ценю то, что есть у меня сейчас – жизнь в спокойной стране, любимый театр и семью
О том, почему она не завидует другим и что ценит в Беларуси ведущая солистка Большого театра оперы и балета рассказала sb.by.
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