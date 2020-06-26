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Депутаты рассмотрели поправки в пенсионный закон
Источник материала: ОНТ
Более 700 миллионов рублей будет выделено в этом году на сбалансирование фонда социальной защиты населения. Сегодня белорусские депутаты рассмотрели поправки в пенсионный закон.
Только с начала года на компенсацию расходов, связанных с выплатой трудовых пенсий, израсходовано около 430 миллионов рублей, а профицит бюджета фонда составил почти 28 миллионов – именно из этих средств сейчас и выплачиваются пенсии. Выделенные же субвенции позволят обеспечить её полноту и своевременность. Использовать деньги из республиканского бюджета намерены во втором полугодии. Напомним, что с 1 июля размер трудовых пенсий увеличится на 6%. Связан перерасчет с ростом средней зарплаты в стране.
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Более 700 миллионов рублей будет выделено в этом году на сбалансирование фонда социальной защиты населения. Сегодня белорусские депутаты рассмотрели поправки в...
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