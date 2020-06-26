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«Не бросай меня!» Старая бытовая техника просит о помощи

26.06.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Бытовая техника верой и правдой служит семье много лет. И когда приходит время с ней расстаться — сделайте эго красиво и правильно, с должным к ней уважением. Она этого заслужила!

«Заработай уважение» — это серия короткометражных фильмов, созданных для рекламной кампании, призванной обратить внимание жителей Беларуси на необходимость рациональной и безопасной для природы утилизации бытовой техники.

Чтобы рассказать, как правильно утилизировать старую, ненужную бытовую технику, и показать, что это просто и понятно, была снята серия короткометражных фильмов.

Всего было снято три короткометражных фильма в разных жанрах: социальный ролик-драма в формате 4:3, в котором старый холодильник тянут на свалку, голливудский фильм-триллер в формате 16:9 про последние минуты жизни стиральной машины и MTV-клип про отслуживший чайник.

Серия видеороликов доступна к просмотру на платформе youtube по #заработайуважение99. Ссылка на плейлист с серией роликов: https://www.youtube.com/playlist?list=PLTiv3qYLSutC7LY6Xq0x3XIrA-6AKJuY-

Как же правильно поступить со старой бытовой техникой? Возможностей отправить технику на безопасную переработку сейчас в стране много: отнести в контейнер в магазине, в пункт приема вторсырья или заказать по телефонам бесплатный вывоз крупной техники из дома. Ставшая ненужной электроника обретет новую жизнь безопасно дня природной среды и с пользой для нас.

Вы всегда можете с уважением попрощаться со старой электроникой, заказав ее вывоз на переработку прямо из дома или самостоятельно отнести в пункты приема.

В нашем городе  старую бытовую технику можно сдать на переработку в следующих местах: полигон ТКО, Несвижский приемный пункт, расположенный по адресу: г. Несвиж, ул. Гейсика, 1 (время работы с 8.00 до 17.00),  передвижной приемный пункт (8-029-199-72-06, время работы с 8.00 до 17.00), или заказать услугу вывоза крупной техники прямо из дома по телефону 2-31-89. Закупочная стоимость — от 15 копеек за 1 кг.

«НН».

 


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Бытовая техника верой и правдой служит семье много лет. И когда приходит время с ней расстаться — сделайте эго красиво
 
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