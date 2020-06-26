Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

Источник материала: Виртуальный Брест

О характере проблем сложно говорить - у всех симптомы разные, в основном люди жалуются на то, что не работает сайт и мобильные платежи тоже не проходят. Есть так же те, у кого не работают карточки в терминалах самообслуживания.





В Бресте один из пользователей так описал происходящее: - Горячая линия "легла", приложение тоже, оплата через терминал сначала проходит, через полчаса средства возвращаются обратно. И так с 11 утра.

В поддержке банка пояснили: - Приносим свои извинения. К сожалению, сегодня возникли технические сбои, но мы их уже устраняем.

На сайте банка информация более расширенного характера:

Уважаемые клиенты!

25 июня 2020 года наблюдаются сбои в работе программного обеспечения банка. В связи с этим возможны списания неверных сумм при осуществлении платежей и переводов по банковским платежным карточкам Белинвестбанка. Проводятся все необходимые мероприятия для решения возникшей проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.