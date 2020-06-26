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Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

26.06.2020 06:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

О характере проблем сложно говорить - у всех симптомы разные, в основном люди жалуются на то, что не работает сайт и мобильные платежи тоже не проходят. Есть так же те, у кого не работают карточки в терминалах самообслуживания.

Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

В Бресте один из пользователей так описал происходящее: - Горячая линия "легла", приложение тоже, оплата через терминал сначала проходит, через полчаса средства возвращаются обратно. И так с 11 утра.

В поддержке банка пояснили: - Приносим свои извинения. К сожалению, сегодня возникли технические сбои, но мы их уже устраняем.

На сайте банка информация более расширенного характера:

Уважаемые клиенты!

25 июня 2020 года наблюдаются сбои в работе программного обеспечения банка. В связи с этим возможны списания неверных сумм при осуществлении платежей и переводов по банковским платежным карточкам Белинвестбанка. Проводятся все необходимые мероприятия для решения возникшей проблемы. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах
Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

Клиенты Белинвестбанка испытывают проблемы при платежах

 
Теги: Брест
 
 
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  О характере проблем сложно говорить - у всех симптомы разные, в основном люди жалуются на то, что не работает сайт и мобильные платежи тоже не проходят. Есть так же...
 
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