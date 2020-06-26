Источник материала: ОНТ

Спрашивайте и ответят. В Жлобине помощник Президента Валерий Бельский провел прием граждан. Площадкой стал Белорусский металлургический завод. А темы разные.





Заводчане интересовались и вопросом возврата денег за несостоявшийся отдых, и о трудоустройством родственников. Были и конструктивные предложения: инженер БМЗ создал в Жлобине воркаут-площадку, а к 100-летию города предлагает построить пешеходный мост через Днепр, в дачную зону. Проект дорогой, но интересный и нужный. Помощник Президента поручил местным властям проработать идею, по необходимости – и проект.

Валерий Бельский посетил цеха завода. По итогам прошлого года БМЗ стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия». Предприятие поставляло продукцию в 65 стран.

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