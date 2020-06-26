ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Жлобине помощник Президента Валерий Бельский провел прием граждан

26.06.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Жлобине помощник Президента Валерий Бельский провел прием граждан

Спрашивайте и ответят. В Жлобине помощник Президента Валерий Бельский провел прием граждан. Площадкой стал Белорусский металлургический завод. А темы разные. 


Заводчане интересовались и вопросом возврата денег за несостоявшийся отдых, и о трудоустройством родственников. Были и конструктивные предложения: инженер БМЗ создал в Жлобине воркаут-площадку, а к 100-летию города предлагает построить пешеходный мост через Днепр, в дачную зону. Проект дорогой, но интересный и нужный. Помощник Президента поручил местным властям проработать идею, по необходимости – и проект. 

Валерий Бельский посетил цеха завода. По итогам прошлого года БМЗ стал победителем конкурса «Лучший экспортер 2019 года» в номинации «Металлургия». Предприятие поставляло продукцию в 65 стран. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спрашивайте и ответят. В Жлобине помощник Президента Валерий Бельский провел прием граждан. Площадкой стал Белорусский металлургический завод. А темы разные.  ...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барселоне и Лондоне прошли акции солидарности с белорусами. Смотрите, как это было
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика