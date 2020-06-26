14 медицинских причин резкой потери веса

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В 80% случаев у значительного и стремительного похудения — медицинские причины. Тут уже не «спишешь» пару килограммов на чудодейственную диету или походы в спортзал. Вместо этого лучше пройти диспансеризацию. « Здоровье Mail.ru » разбирается, почему люди теряют вес.



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Депрессия

Симптомы: у людей с депрессией изменяется восприятие вкуса, портится аппетит. Неврозы зачастую развиваются вместе с обострением заболеваний ЖКТ. Даже от гастрита можно впасть в уныние!

Как действовать: если на фоне потери килограммов вы чувствуете себя вялым, апатичным, заторможенным, настроение все время на нуле — обратитесь к психотерапевту. Депрессия — очень опасное заболевание. Только врач сможет назначить адекватное лечение.

Сахарный диабет

Симптомы: если сахарный диабет второго типа провоцирует ожирение, то первый тип приводит к резкой потере веса. Среди других симптомов: сухость во рту, потливость, постоянный голод без насыщения, ухудшение зрения, слабость, частые мочеиспускания.

Как действовать: запишитесь к эндокринологу и проверьте щитовидку.

Тиреотоксикоз или гипертиреоз

Симптомы: у больных гипертиреозом масса тела уменьшается, хотя им постоянно хочется есть. Заболевание — следствие патологии щитовидки: происходит интоксикация организма тиреоидными гормонами, которые выделяет эта железа. Среди прочих характерных для недуга симптомов: сухость кожи, учащенный пульс, плохое настроение, слабость, диарея. У женщин может нарушиться менструальный цикл, а мужчины обнаружат снижение либидо.

Как действовать: поскольку проблемы с щитовидкой, непременно сходите к эндокринологу и сдайте необходимые анализы, в первую очередь — на гормоны щитовидки.

Энтероколит

Симптомы: при энтероколите одновременно воспаляются тонкая и толстая кишка. Это влечет за собой нарушение функций кишечника и потерю веса.

Как действовать: обратитесь к гастроэнтерологу. Только он сможет поставить верный диагноз на основе анализов.

Атрофический гастрит

Симптомы: заболевание получило свое название, поскольку, в отличие от классического гастрита, приводит к тому, что слизистая желудка резко истончается, а железы атрофируются. Больные с этим недугом жалуются на боли в области желудка, отрыжку, изжогу, запоры, иногда — рвоту.

Как действовать: при первых симптомах поспешите в больницу. Пусть гастроэнтеролог назначит гастроскопию и анализ кала.

Целиакия

Симптомы: еще одно название болезни — глютеновая энтеропатия. При этом заболевании ворсинки тонкой кишки уязвимы перед некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен и близкие к нему белки злаков в таких растениях, как пшеница, рожь, ячмень.

Раньше ученые полагали, что целиакией страдают довольно редко. Современные данные говорят, что ответственный за непереносимость глютена ген встречается довольно часто, а само заболевание встречается у 0,5−1% населения в мире. У больных наблюдаются вздутие живота, диарея или запоры, анемия, сухость кожи, проблемы с деснами.

Как действовать: запишитесь на прием к гастроэнтерологу. Только он поставит верный диагноз.



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Надпочечниковая недостаточность

Симптомы: при этом недуге нарушен процесс выработки корой надпочечников гормонов. По степени тяжести может быть хронической и острой, первичной и вторичной. Распознать ее можно по усталости и мышечной слабости, «бронзовению» кожи, пониженном давлении, тягой «на солененькое», потерей аппетита, болями в животе.

Как действовать: только эндокринолог сможет составить план терапии глюкокортикоидами в соответствии с современными рекомендациями.

Хронический панкреатит

Симптомы: масса тела снижается и при этом, довольно распространенном, заболевании, которое можно распознать по ноющим болям в левом подреберье, которые усиливаются после жирной пищи, чувству тяжести в верхних отделах живота, тошноте и горечи во рту.

Как действовать: поставить диагноз, помимо стандартных обследований, помогают копрограмма, УЗИ органов брюшной полости и КТ органов брюшной полости.

Хронический холецистит

Симптомы: из-за этого заболевания люди ощущают дискомфорт после принятия пищи, появляется тошнота, диарея, боли в правом подреберье.

Как действовать: запишитесь на прием к гастроэнтерологу и соблюдайте диету. Отныне на вашем столе нет места жирному и острому. Предпочтение отдавайте дробному питанию.

Инфекции

Симптомы: на снижение веса могут повлиять вирусные заболевания. Гепатит С может продолжительное время «жить» в организме без всяких симптомов. Первым признаком станет как раз потеря веса.

Как действовать: самодиагностика ничего не даст, нужно обратиться к инфекционисту.

Паразиты

Симптомы: если в кишечнике поселились паразиты, например, глисты или лямблии, это скоро отразится на вашем весе. Сопровождать заболевание могут тошнота или диарея, высокая температура, сыпь на коже.

Как действовать: обратитесь к терапевту, скорее всего, вам потребуются анализ кала и крови.

Туберкулез легких

Симптомы: при туберкулезе у больных нет аппетита, наблюдается кашель с мокротой, а также продолжительный подъем температуры выше 37 °C, общая слабость и потливость.

Как действовать: нельзя заниматься самолечением! Нужно лечь в диспансер и пройти терапию под присмотром врачей. Вам потребуется продолжительный прием медицинских препаратов.

Онкология и заболевания крови

Симптомы: онкологические заболевания часто сопровождаются значительным похудением и ухудшением общего состояния пациентов. Больные с онкологией значительно теряют в весе, у них ухудшается аппетит, становится неправильным восприятие вкуса. Чаще всего больной худеет при развитии злокачественных образований ЖКТ, печени и поджелудочной железы.

Потерей веса дают о себе знать лейкоз, лимфома и лимфогранулематоз. Слабость, высокая температура, которую невозможно надолго сбить, — симптомы, которые должны вас насторожить.

Как действовать: вам нужны терапевт, онколог и гематолог. Нужно будет сдать общий и биохимический анализы крови, сделать рентгенограмму и другие специфические обследования.

Нервная анорексия

Симптомы: для анорексии характерен патологический страх набрать вес, расстройство приема пищи, нарушение сна, депрессивность, изменения в поведении.

Как действовать: заболевание очень опасное, и может привести к смертельному исходу — от голода. Больному нужна срочная консультация психолога. После болезни потеря веса должна остановиться.