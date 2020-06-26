ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

14 медицинских причин резкой потери веса

26.06.2020 07:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В 80% случаев у значительного и стремительного похудения — медицинские причины. Тут уже не «спишешь» пару килограммов на чудодейственную диету или походы в спортзал. Вместо этого лучше пройти диспансеризацию. «Здоровье Mail.ru» разбирается, почему люди теряют вес.


Фото: pixabay.com

Депрессия

Симптомы: у людей с депрессией изменяется восприятие вкуса, портится аппетит. Неврозы зачастую развиваются вместе с обострением заболеваний ЖКТ. Даже от гастрита можно впасть в уныние!

Как действовать: если на фоне потери килограммов вы чувствуете себя вялым, апатичным, заторможенным, настроение все время на нуле — обратитесь к психотерапевту. Депрессия — очень опасное заболевание. Только врач сможет назначить адекватное лечение.

Сахарный диабет

Симптомы: если сахарный диабет второго типа провоцирует ожирение, то первый тип приводит к резкой потере веса. Среди других симптомов: сухость во рту, потливость, постоянный голод без насыщения, ухудшение зрения, слабость, частые мочеиспускания.

Как действовать: запишитесь к эндокринологу и проверьте щитовидку.

Тиреотоксикоз или гипертиреоз

Симптомы: у больных гипертиреозом масса тела уменьшается, хотя им постоянно хочется есть. Заболевание — следствие патологии щитовидки: происходит интоксикация организма тиреоидными гормонами, которые выделяет эта железа. Среди прочих характерных для недуга симптомов: сухость кожи, учащенный пульс, плохое настроение, слабость, диарея. У женщин может нарушиться менструальный цикл, а мужчины обнаружат снижение либидо.

Как действовать: поскольку проблемы с щитовидкой, непременно сходите к эндокринологу и сдайте необходимые анализы, в первую очередь — на гормоны щитовидки.

Энтероколит

Симптомы: при энтероколите одновременно воспаляются тонкая и толстая кишка. Это влечет за собой нарушение функций кишечника и потерю веса.

Как действовать: обратитесь к гастроэнтерологу. Только он сможет поставить верный диагноз на основе анализов.

Атрофический гастрит

Симптомы: заболевание получило свое название, поскольку, в отличие от классического гастрита, приводит к тому, что слизистая желудка резко истончается, а железы атрофируются. Больные с этим недугом жалуются на боли в области желудка, отрыжку, изжогу, запоры, иногда — рвоту.

Как действовать: при первых симптомах поспешите в больницу. Пусть гастроэнтеролог назначит гастроскопию и анализ кала.

Целиакия

Симптомы: еще одно название болезни — глютеновая энтеропатия. При этом заболевании ворсинки тонкой кишки уязвимы перед некоторыми пищевыми продуктами, содержащими глютен и близкие к нему белки злаков в таких растениях, как пшеница, рожь, ячмень.

Раньше ученые полагали, что целиакией страдают довольно редко. Современные данные говорят, что ответственный за непереносимость глютена ген встречается довольно часто, а само заболевание встречается у 0,5−1% населения в мире. У больных наблюдаются вздутие живота, диарея или запоры, анемия, сухость кожи, проблемы с деснами.

Как действовать: запишитесь на прием к гастроэнтерологу. Только он поставит верный диагноз.


Фото: unsplash.com

Надпочечниковая недостаточность

Симптомы: при этом недуге нарушен процесс выработки корой надпочечников гормонов. По степени тяжести может быть хронической и острой, первичной и вторичной. Распознать ее можно по усталости и мышечной слабости, «бронзовению» кожи, пониженном давлении, тягой «на солененькое», потерей аппетита, болями в животе.

Как действовать: только эндокринолог сможет составить план терапии глюкокортикоидами в соответствии с современными рекомендациями.

Хронический панкреатит

Симптомы: масса тела снижается и при этом, довольно распространенном, заболевании, которое можно распознать по ноющим болям в левом подреберье, которые усиливаются после жирной пищи, чувству тяжести в верхних отделах живота, тошноте и горечи во рту.

Как действовать: поставить диагноз, помимо стандартных обследований, помогают копрограмма, УЗИ органов брюшной полости и КТ органов брюшной полости.

Хронический холецистит

Симптомы: из-за этого заболевания люди ощущают дискомфорт после принятия пищи, появляется тошнота, диарея, боли в правом подреберье.

Как действовать: запишитесь на прием к гастроэнтерологу и соблюдайте диету. Отныне на вашем столе нет места жирному и острому. Предпочтение отдавайте дробному питанию.

Инфекции

Симптомы: на снижение веса могут повлиять вирусные заболевания. Гепатит С может продолжительное время «жить» в организме без всяких симптомов. Первым признаком станет как раз потеря веса.

Как действовать: самодиагностика ничего не даст, нужно обратиться к инфекционисту.

Паразиты

Симптомы: если в кишечнике поселились паразиты, например, глисты или лямблии, это скоро отразится на вашем весе. Сопровождать заболевание могут тошнота или диарея, высокая температура, сыпь на коже.

Как действовать: обратитесь к терапевту, скорее всего, вам потребуются анализ кала и крови.

Туберкулез легких

Симптомы: при туберкулезе у больных нет аппетита, наблюдается кашель с мокротой, а также продолжительный подъем температуры выше 37 °C, общая слабость и потливость.

Как действовать: нельзя заниматься самолечением! Нужно лечь в диспансер и пройти терапию под присмотром врачей. Вам потребуется продолжительный прием медицинских препаратов.

Онкология и заболевания крови

Симптомы: онкологические заболевания часто сопровождаются значительным похудением и ухудшением общего состояния пациентов. Больные с онкологией значительно теряют в весе, у них ухудшается аппетит, становится неправильным восприятие вкуса. Чаще всего больной худеет при развитии злокачественных образований ЖКТ, печени и поджелудочной железы.

Потерей веса дают о себе знать лейкоз, лимфома и лимфогранулематоз. Слабость, высокая температура, которую невозможно надолго сбить, — симптомы, которые должны вас насторожить.

Как действовать: вам нужны терапевт, онколог и гематолог. Нужно будет сдать общий и биохимический анализы крови, сделать рентгенограмму и другие специфические обследования.

Нервная анорексия

Симптомы: для анорексии характерен патологический страх набрать вес, расстройство приема пищи, нарушение сна, депрессивность, изменения в поведении.

Как действовать: заболевание очень опасное, и может привести к смертельному исходу — от голода. Больному нужна срочная консультация психолога. После болезни потеря веса должна остановиться.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 80% случаев у значительного и стремительного похудения - медицинские причины. Тут уже не «спишешь» пару килограммов на чудодейственную диету или походы в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика