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Идет общественное обсуждение обновления административного законодательства. Что планируют изменить?

26.06.2020 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Идет общественное обсуждение обновления административного законодательства. Что планируют изменить?

Наказать нельзя помиловать. Где поставить запятую – думают юристы, депутаты, представители милиции, обсуждая новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях. Изменения, которые предлагают сегодня, – это и о новом подходе к ответственности в отдельных случаях, и к административному наказанию в целом. 


Наказания станут мягче. Ряд предложений, которые сегодня вносят правоохранители и общественность в Кодекс об административных правонарушениях, изменят подход и к срокам привлечения к ответственности, и в целом к наказанию. Как новшества отразятся на профилактике преступлений?

Из административного кодекса хотят исключить всё, что характерно для уголовного права. Более того, за совершение проступка лицо, заплатившее штраф, уже не будет считаться привлекавшимся. А чтобы снизить карательный аспект, будут введены устные замечания и предупреждения без административных санкций. Для несовершеннолетних альтернативой станут меры воспитательного воздействия.

Сергей Добриян, начальник кафедры милиции Академии МВД Беларуси: «Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет, совершивший, например, мелкое хулиганство, не может быть привлечён к мерам административного воздействия. Меры профилактического воздействия позволяют применить к таким лицам, допустим, обязанность возместить причинённый ущерб, либо принести потерпевшему какие-то извинения, либо иные ограничения, связанные с запретом посещения определённых мест». 

За оскорбления, хищение, мелкое хулиганство вместо арестов и штрафов прокуратура предложила ввести общественные работы сроком от 8 до 64 часов. Хотят и сократить штрафы – максимум будет снижен с 50 до 30 базовых. В целом предложения не новы, но сегодня актуализорованы.  

Владимир Круковский, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Беларуси: «Для противодействия так называемым шумным соседям вводится специальный состав административного правонарушения, связанный с шумом в ночное время. Полномочия изымаются из компетенции ЖКХ и передаются органам внутренних дел. Это наведёт порядок в наших домах в ночное время и позволит оперативно реагировать на такие нарушения».

А ещё предложено исключить нормы, которые длительное время не применялись, и те, которые регулируются иными отраслями права. К примеру, часть 2 статьи 17.3 – за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения сейчас предусмотрены: административная ответственность и по Трудовому кодексу – расторжение контракта. Двойная ответственность за одно деяние, по мнению специалистов, нецелесообразна. 

Светлана Любецкая, председатель постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Что касается подходов по гуманизации наказаний, то снижены нижние пределы ответственности – то есть уменьшены суммы штрафов, максимальные суммы штрафов уменьшены для физических лиц, определены для юридических лиц».

А вот за вождение в нетрезвом виде принято решение лишать прав на 3 года тех, кто «выдохнул» в интервале от 0,3 до 0,8 промилле. А тех, кто выйдет за рамки, уже на 5. Другие нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме. А лихачей будут определять не точечно, как это происходит сейчас, а на большем участке дороги будет вычисляться средняя скорость. 

Александр Шевченко, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси: «Разделяется ответственность за участие транспортного средства в дорожные движения без выданного разрешения на это и без договора страхования. Разделяется в зависимости от принадлежности транспортного средства. Это сделано для того, чтобы оградить наших водителей от ответственности за такие нарушения. Так как в ряде случаев они люди подневольные, и из-за страха быть уволенным управляют транспортным средством с заведомо имеющимися нарушениями». 

В процессуально-исполнительном кодексе одним из главных новшеств станет появление новой главы, которая определяет ускоренный порядок ведения административного процесса. В случае, когда протокол не составляется, а применяется минимальный размер взыскания, но только с согласия лица и признания им своей вины. Напомним, в целом Кодекс обновится примерно наполовину. Окончательный вариант депутаты рассмотрят на осенней сессии.

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Наказать нельзя помиловать. Где поставить запятую – думают юристы, депутаты, представители милиции, обсуждая новую редакцию Кодекса об административных...
 
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