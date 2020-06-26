У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали

Источник материала: Виртуальный Брест

Пешеходная Советская не перестаёт удивлять - пройдёшься по ней и как будто в первый раз видишь.





Вот и сегодня, кроме музыкантов и живых скульптур, появился ещё и танцор (видео ждёт вас в самом низу материала).





Немножко странная музыка, и такие же танцы у него, но что поделать.





Толпу поклонников парень не собрал, однако на ужин заработал.

А мы продолжили прогулку и делимся с вами самыми яркими и солнечными моментами - благо, дожди перестали терзать наш город на некоторое время. Можно обсохнуть и привести себя в порядок.