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У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали
26.06.2020 06:12 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пешеходная Советская не перестаёт удивлять - пройдёшься по ней и как будто в первый раз видишь.
Вот и сегодня, кроме музыкантов и живых скульптур, появился ещё и танцор (видео ждёт вас в самом низу материала).
Немножко странная музыка, и такие же танцы у него, но что поделать.
Толпу поклонников парень не собрал, однако на ужин заработал.
А мы продолжили прогулку и делимся с вами самыми яркими и солнечными моментами - благо, дожди перестали терзать наш город на некоторое время. Можно обсохнуть и привести себя в порядок.
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Пешеходная Советская не перестаёт удивлять - пройдёшься по ней и как будто в первый раз видишь. Вот и сегодня, кроме музыкантов и живых скульптур, появился ещё и...
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