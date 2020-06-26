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У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали

26.06.2020 06:12 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пешеходная Советская не перестаёт удивлять - пройдёшься по ней и как будто в первый раз видишь.

У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали

Вот и сегодня, кроме музыкантов и живых скульптур, появился ещё и танцор (видео ждёт вас в самом низу материала).

У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали

Немножко странная музыка, и такие же танцы у него, но что поделать.

У нас тут такое! Вы не поверите - на Советской не пели, не скульптурили, а... танцевали

Толпу поклонников парень не собрал, однако на ужин заработал.

А мы продолжили прогулку и делимся с вами самыми яркими и солнечными моментами - благо, дожди перестали терзать наш город на некоторое время. Можно обсохнуть и привести себя в порядок.

 
 
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  Пешеходная Советская не перестаёт удивлять - пройдёшься по ней и как будто в первый раз видишь. Вот и сегодня, кроме музыкантов и живых скульптур, появился ещё и...
 
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