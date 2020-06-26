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В Минске презентовали переведённую на белорусский язык Конституцию Гетмана Украины Пилипа Орлика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июня в Минске презентовали впервые переведенный на белорусский язык исторический документ «Договоры и резолюции о правах и свободах запорожской армии», известный как Конституция Гетмана Украины Пилипа Орлика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оглашен правовой продукт был в 1710 году в городе Бендеры. Это своеобразный первый прообраз современного основного закона страны.
Что же касается автора первого демократического мандата, это и есть связующая нить двух стран, ведь родился Пилип Орлик на белорусской Вилейщине.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси:
Александр Суша, заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси:
Оригинал конституции Пилипа Орлика на староукраинском языке хранится в России, а на латыни – в Швеции. 25 июня в дар Национальной библиотеки шведские дипломаты передали копии документа.
И еще из символичных моментов – белорусскоязычная презентация прошла накануне 24-й годовщины принятия современной Конституции Украины.
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Новости Беларуси. 25 июня в Минске презентовали впервые переведенный на белорусский язык исторический документ «Договоры и резолюции о правах и свободах...
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