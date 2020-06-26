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Стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. Кто сыграет 26 июня

26.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 июня стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. Кто сыграет 26 июня

В программе тура 8 матчей, два из них пройдут 26 июня. В Молодечно в 17:00 сыграют РЦОР БГУ и «Славия», а «Смолевичи» на домашнем поле примут «Слуцк» – начало этой встречи в 19:00.

Сейчас таблицу чемпионата возглавляет БАТЭ, на втором месте с четырьмя очками отставания «Шахтер», замыкает тройку брестское «Динамо».

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Новости Беларуси. 26 июня стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе тура 8 матчей, два из...
 
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