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Стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу. Кто сыграет 26 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 июня стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе тура 8 матчей, два из них пройдут 26 июня. В Молодечно в 17:00 сыграют РЦОР БГУ и «Славия», а «Смолевичи» на домашнем поле примут «Слуцк» – начало этой встречи в 19:00.
Сейчас таблицу чемпионата возглавляет БАТЭ, на втором месте с четырьмя очками отставания «Шахтер», замыкает тройку брестское «Динамо».
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Новости Беларуси. 26 июня стартует 15-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе тура 8 матчей, два из...
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