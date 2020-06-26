|
В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли
Источник материала: СТВ
Новости Польши. В Варшаве городской автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, 27 ранены.
В больницы доставлены наиболее пострадавшие, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в салоне находились четыре десятка пассажиров. По непонятной пока причине автобус протаранил ограждение и упал с местного виадука. При этом машина буквально развалилась на части. Причины аварии выясняются.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Польши. В Варшаве городской автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, 27 ранены.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)