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В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли

26.06.2020 06:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Польши. В Варшаве городской автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, 27 ранены.

В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли

В Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли

В больницы доставлены наиболее пострадавшие, шестеро находятся в тяжелом состоянии. Всего в момент аварии в салоне находились четыре десятка пассажиров. По непонятной пока причине автобус протаранил ограждение и упал с местного виадука. При этом машина буквально развалилась на части. Причины аварии выясняются.

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Новости Польши. В Варшаве городской автобус упал с моста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два человека погибли, 27 ранены.
 
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