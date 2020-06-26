На МКАД скоро откроют новый комплекс с мебельным магазином и СТО. Показываем, как он выглядит

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время на Минской кольцевой, в районе Малиновки, откроется новый многофункциональный комплекс с большим мебельным магазином и СТО. Что было раньше на этом месте и как сейчас выглядит объект — в материале REALTY.TUT.BY.





Комплекс находится на внешней стороне МКАД между Меньковским трактом и автосалоном «Редмоторс». Совсем рядом также располагается ТРЦ «Даймонд». Вот это место на карте:

Раньше на этом участке был долгострой, который в 2018 году на аукционе купила компания-девелопер «Белтяжмаш» и начала его достраивать. Она владеет как минимум такими объектами, как торговый центр «Глобо» и бизнес-центр «Омега Тауэр».

Что же касается комплекса на МКАД, то сейчас работы здесь на завершающей стадии. Тут будет работать двухэтажный мебельный магазин «Пинскдрев» на примерно четыре тысячи квадратных метров, станция техобслуживания автомобилей и небольшой общепит. Вот как комплекс выглядит снаружи:









Внутри магазина «Пинскдрев» уже выставлена часть мебели. С третьего этажа здания есть выход на большую террасу, которую впоследствии тоже планируют задействовать.





























Вокруг комплекса обустроят парковку, а также сделают въезд со стороны Меньковского тракта.