26 июня — день освобождения Дубровенщины от немецко-фашистских оккупантов

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





22 июня 1941г, 16 июля 1941г, 26 июня 1944г… День начала войны, день оккупации Дубровенщины, день освобождения Дубровенского района… Эти дни пропитаны историей. Болью за те огромные потери и жертвы, которые были принесены на алтарь Победы. Гордостью за наших дедов и прадедов, которые выстояли, преодолели свои собственные страхи, сдержали лавину коричневой чумы и освободили от фашизма народы, сохранив при этом культурное наследие Европы. Удивлением и преклонением перед нашими бабушками и прабабушками, которые трудились не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и растили детей, воспитывая в них непреходящие качества: трудолюбие, честность, уважение к старшим, ответственность и порядочность.

С каждым годом остается все меньше свидетелей тех лет, но все больше растет стремление понять, осознать: как наш народ смог выстоять, выжить, возродиться?

Как нам рассказала директор историко-краеведческого музея Елизавета Ляликова, за ответами именно на эти вопросы приходят посетители в зал музея «Война на дубровенской земле».

Сотня экспонатов — это предметы, которые были найдены на территории Дубровенского района во время земляных работ: солдатские ложки с клеймом 1941 года, каски и фляжки, пробитые осколками, гармонь, дошедшая с калиновским парнем Владимиром Прусовым до Берлина.

Фонды музея регулярно пополняются. Совсем недавние поступления — ящик от снарядов, который нашли в купленном доме на чердаке новые хозяева. На нем хорошо сохранилась маркировка и все знаки. Медицинскую пилу-ножовку отыскал и принес в музей председатель Волевковского сельисполкома Александр Кузьменков.

В музей постоянно поступают письма с просьбой помочь отыскать родственников, воевавших, погибших или проживавших до войны на территории района. Многим материалы, собранные в музейных фондах, помогают восстановить историю семьи.

Елизавета Ляликова отмечает, что подробное знакомство с историей войны на территории Дубровенского района за время посещения экспозиции, соприкосновение с предметами, которые принадлежали воинам-освободителям, часто в корне меняют восприятие этого исторического события, заста­вляют задуматься над современными трактовками Великой Победы, показывают истинную ценность мира для каждого из ныне живущих.

Елена КОРСАКОВА