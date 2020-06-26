26 июня — день освобождения Дубровенщины от немецко-фашистских оккупантов

22 июня 1941г, 16 июля 1941г, 26 июня 1944г… День начала войны, день оккупации Дубровенщины, день освобождения Дубровенского района… Эти дни пропитаны историей. Болью за те огромные потери и жертвы, которые были принесены на алтарь Победы. Гордостью за наших дедов и прадедов, которые выстояли, преодолели свои собственные страхи, сдержали лавину коричневой чумы и освободили от фашизма народы, сохранив при этом культурное наследие Европы. Удивлением и преклонением перед нашими бабушками и прабабушками, которые трудились не покладая рук, чтобы обеспечить фронт всем необходимым и растили детей, воспитывая в них непреходящие качества: трудолюбие, честность, уважение к старшим, ответственность и порядочность.
С каждым годом остается все меньше свидетелей тех лет, но все больше растет стремление понять, осознать: как наш народ смог выстоять, выжить, возродиться?
Как нам рассказала директор историко-краеведческого музея Елизавета Ляликова, за ответами именно на эти вопросы приходят посетители в зал музея «Война на дубровенской земле».
Сотня экспонатов — это предметы, которые были найдены на территории Дубровенского района во время земляных работ: солдатские ложки с клеймом 1941 года, каски и фляжки, пробитые осколками, гармонь, дошедшая с калиновским парнем Владимиром Прусовым до Берлина.
Фонды музея регулярно пополняются. Совсем недавние поступления — ящик от снарядов, который нашли в купленном доме на чердаке новые хозяева. На нем хорошо сохранилась маркировка и все знаки. Медицинскую пилу-ножовку отыскал и принес в музей председатель Волевковского сельисполкома Александр Кузьменков.
В музей постоянно поступают письма с просьбой помочь отыскать родственников, воевавших, погибших или проживавших до войны на территории района. Многим материалы, собранные в музейных фондах, помогают восстановить историю семьи.
Елизавета Ляликова отмечает, что подробное знакомство с историей войны на территории Дубровенского района за время посещения экспозиции, соприкосновение с предметами, которые принадлежали воинам-освободителям, часто в корне меняют восприятие этого исторического события, заставляют задуматься над современными трактовками Великой Победы, показывают истинную ценность мира для каждого из ныне живущих.
Елена КОРСАКОВА