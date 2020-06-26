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В Минске расследуют ситуацию с водой

26.06.2020 08:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске расследуют ситуацию с водойМинске расследуют ситуацию с водой" class="one-news__figure-img">

На контроле у Президента и внештатная ситуация с водой в Минске. Сейчас вопрос, как в водопроводе оказалась непригодная вода, изучают медики, эпидемиологи, специалисты водоканала. Создана рабочая группа, которая занимается расследованием.

Пока проводятся исследования и окончательно не подтверждено соответствие нормам, Минздрав рекомендует ни в коем случае не пить воду из крана и не использовать её для приготовления пищи. Сейчас службы промывают сети, помощь оказывают спасатели. В водоканале рассчитывают на скорое разрешение проблемы – накануне уже более сотни домов были с нормальной водой.

Чтобы ускорить процесс, жителей просят слить воду в течение 10-15 минут. Платить за это не придётся. Пока устраняются последствия ЧП, обеспечен беспрерывный подвоз воды. Где находятся машины с питьевой водой, можно следить на специальной интерактивной карте на сайте Мингорисполкома.

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Теги: Минск
 
 
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На контроле у Президента и внештатная ситуация с водой в Минске. Сейчас вопрос, как в водопроводе оказалась непригодная вода, изучают медики, эпидемиологи,...
 
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