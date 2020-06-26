Универсал Audi A6 Allroad прибавил сил в ателье ABT

Источник материала: Tut.by

Известное тюнинг-ателье ABT Sportsline, специализирующееся на доводке моделей Audi, закончило работу над своим очередным проектом. В этот раз на «подзарядку» к немцам попал универсал A6 Allroad нового поколения , который дебютировал год назад.





В ABT доработали одну бензиновую версию и две дизельные модификации универсала, располагающие 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Отдача трехлитрового турбомотора V6 версии A6 Allroad 55 TSFI выросла с заводских 340 до 408 л.с., крутящий момент подрос на 50 Нм — до 550 Нм. Трехлитровый турбодизель TDI под капотом версии 55 TDI после вмешательства специалистов ABT развивает 384 л.с. и 760 Нм тяги против 349 л.с. и 700 Нм у исходной версии.





Наконец, вариант 50 TDI с менее мощным дизелем 3.0 TDI получил прибавку в 44 л.с. и 50 Нм — его отдача составляет 330 л.с. и 670 Нм. Рост мощности во всех трех случаях обеспечивает новый фирменный блок управления двигателем.









Из украшательств экстерьера для A6 Allroad — лишь новые легкосплавные колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм. В интерьере — легкие штрихи вроде фирменной кнопки запуска двигателя, а также пороги с подсветкой.