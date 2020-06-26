ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Универсал Audi A6 Allroad прибавил сил в ателье ABT

26.06.2020 08:50 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Известное тюнинг-ателье ABT Sportsline, специализирующееся на доводке моделей Audi, закончило работу над своим очередным проектом. В этот раз на «подзарядку» к немцам попал универсал A6 Allroad нового поколения, который дебютировал год назад.


В ABT доработали одну бензиновую версию и две дизельные модификации универсала, располагающие 8-ступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом. Отдача трехлитрового турбомотора V6 версии A6 Allroad 55 TSFI выросла с заводских 340 до 408 л.с., крутящий момент подрос на 50 Нм — до 550 Нм. Трехлитровый турбодизель TDI под капотом версии 55 TDI после вмешательства специалистов ABT развивает 384 л.с. и 760 Нм тяги против 349 л.с. и 700 Нм у исходной версии.


Наконец, вариант 50 TDI с менее мощным дизелем 3.0 TDI получил прибавку в 44 л.с. и 50 Нм — его отдача составляет 330 л.с. и 670 Нм. Рост мощности во всех трех случаях обеспечивает новый фирменный блок управления двигателем.



Из украшательств экстерьера для A6 Allroad — лишь новые легкосплавные колесные диски диаметром 20 или 21 дюйм. В интерьере — легкие штрихи вроде фирменной кнопки запуска двигателя, а также пороги с подсветкой.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известное тюнинг-ателье ABT Sportsline, специализирующееся на доводке моделей Audi, закончило работу над своим очередным проектом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер под Могилевом пошел в лес и упал в колодец
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика