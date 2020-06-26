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В Гродно "опель" вылетел в кювет и перевернулся

26.06.2020 09:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Для девушки из Гродно катание на авто закончилось травмами. Накануне рано утром машина "Опель" вылетела в кювет и перевернулась. Инцидент произошел на трассе Р145 Гродно - граница Литвы. По предварительной информации, 19-летняя девушка не справилась с управлением. После аварии с переломом челюсти и ушибами позвоночника ее доставили в больницу. Ее 31-летнему пассажиру помощь не потребовалась. Устанавливается,  в каком состоянии был водитель. Отмечается, что водительских прав у девушки не было. 
 
Теги: Гродно
 
 
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Для девушки из Гродно катание на авто закончилось травмами. Накануне рано утром машина "Опель" вылетела в кювет и перевернулась. Инцидент произошел на трассе Р145...
 
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