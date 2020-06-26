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Пенсионер под Могилевом пошел в лес и упал в колодец

26.06.2020 08:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Пенсионер под Могилевом пошел в лес и упал в колодец, спасатели достали его, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

25 июня вечером в МЧС получили сообщение – возле д. Салтановка Могилевского района 69-летний пенсионер ушел в лес и пропал. Сотрудники МВД, работники МЧС и неравнодушные граждане были задействованы для поиска.

Вскоре пропавшего мужчину нашли работники МЧС - его достали из неэксплуатируемого технологического колодца глубиной 3 м и доставили в больницу.

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Теги: Могилев
 
 
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Пенсионер под Могилевом пошел в лес и упал в колодец, спасатели достали его, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС. 25 июня вечером в МЧС получили...
 
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