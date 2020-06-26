Члены Совета Республики 26 июня проведут прямые линии с населением

Источник материала: ОНТ

Без бумажной волокиты – задать любые волнующие вопросы можно напрямую! Звонки от населения продолжают принимать члены Президиума Совета Республики.







Сегодня с 10 утра до часа на связи председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. Затянулся капитальный ремонт, не устраивает благоустройство дора или, наоборот, есть желание поблагодарить за проделанную работу – выслушают и помогут каждому. Этого от чиновников, в частности, требует и Глава государства.

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