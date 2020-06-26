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«Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за 30 лет
Источник материала: ОНТ
«Ливерпуль» за последние 30 лет впервые в своей истории выиграл Премьер-лигу,
25 июня поздно вечером «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Челси» и потерял шансы догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице. За последние 30 лет впервые в своей истории один из самых популярных футбольных клубов мира выиграл Премьер-лигу.
По данным аналитического сайта FootballIndex, «Ливерпуль» - самый популярный футбольный клуб в Великобритании и в мире в 2020 году. Однако с момента создания Премьер-лиги в 1992 году команда ни разу не выигрывала ее, хоть «Ливерпуль» и был победителем Кубка Англии, Кубка УЕФА, суперкубка УЕФА, Лиги чемпионов.
Теперь команда вышла на первое место среди клубов Англии по числу завоеванных трофеев: у клуба 43 титула - 19 побед в чемпионате Англии, 7 Кубков Англии, 8 Кубков лиги и 9 трофеев в рамках еврокубков.
Фото: GETTY IMAGES
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«Ливерпуль» за последние 30 лет впервые в своей истории выиграл Премьер-лигу, сообщает ВВС. 25 июня поздно вечером «Манчестер Сити» проиграл на выезде «Челси» и...
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