В Могилёвском районе в лесу пенсионер упал в колодец

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июня в лесу возле деревни Салтановка Могилёвского района пенсионер упал в колодец.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, сообщение о пропаже 69-летнего мужчины поступило примерно в четыре часа дня. К указанному месту выезжали правоохранители, спасатели и добровольцы.



Фото: Могилёвское ОУМЧС

В 16:35 сотрудники МЧС нашли гражданина, он находился в колодце, глубина которого составляет 3 метра. Пенсионер был поднят на поверхность и госпитализирован.

Похожий случай произошёл неделей ранее в Гомельском районе.