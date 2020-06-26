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В Могилёвском районе в лесу пенсионер упал в колодец

26.06.2020 09:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 25 июня в лесу возле деревни Салтановка Могилёвского района пенсионер упал в колодец.

По сведениям Могилёвского ОУМЧС, сообщение о пропаже 69-летнего мужчины поступило примерно в четыре часа дня. К указанному месту выезжали правоохранители, спасатели и добровольцы.

В Могилёвском районе в лесу пенсионер упал в колодец
Фото: Могилёвское ОУМЧС 

В 16:35 сотрудники МЧС нашли гражданина, он находился в колодце, глубина которого составляет 3 метра. Пенсионер был поднят на поверхность и госпитализирован.

Похожий случай произошёл неделей ранее в Гомельском районе.

Женщина шла по полю и провалилась в колодец – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. 25 июня в лесу возле деревни Салтановка Могилёвского района пенсионер упал в колодец. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, сообщение о пропаже...
 
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