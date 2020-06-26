Присутствие молодежи в сельском хозяйстве является признаком его развития, престижа и востребованности. И отрадно, что, отправляясь в сельскохозяйственные организации Смолевичского района, все чаще наряду с профессионалами с многолетним опытом работы встречаешь молодых юношей и девушек.

Приятно вдвойне, когда не боятся труда на земле и работают в одной сфере молодые семьи. Так, Антон и Анастасия Елинские уже год трудятся в РСУП «Петровичи». Он на должности инженера по эксплуатации машинно-тракторного парка, она – бухгалтер по заработной плате.

Антон родился и вырос в Кличевском районе на Могилевщине. Окончив филиал БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж», по распределению работал в сфере АПК Гродненской области. Затем поступил в Белорусско-российский университет в Могилеве.

Анастасия выросла в городе Пинске. Несмотря на это, поступила в аграрно-экономический колледж в Столине по специальности «бухгалтер». После окончания учебы девушку распределили на Могилевщину, где она и делали свои первые шаги в профессии.

– Я не боялась работать в сельском хозяйстве, а наоборот, мне нравилась тогда и нравится сейчас эта сфера, – делится Настя. – Там я работала пять лет, параллельно получив высшее образование в Горецкой сельскохозяйственной академии.

Работая в агропромышленном комплексе Могилевщины, Анастасия не только обрела любимое дело, но и нечто гораздо более: здесь они познакомились с Антоном. И встреча эта оказалась судьбоносной.

На тот момент молодой человек работал в Минске, а Насте захотелось что-то в жизни изменить.

– Но неизменным я хотела оставить то, что я буду работать в сельскохозяйственной сфере, – делится девушка. – Так, посоветовавшись с Антоном, а мы с ним на то время встречались уде три года и все важные решения принимали вместе, было принято решение оставить заявку по поиску работы в сфере АПК в интернете. И долго ждать не пришлось: вскоре на нее откликнулись из РСУП «Петровичи». Антон уже бывал в Смолевичском районе, а для меня этот регион был неизведанным. Тем не менее, мы приняли решение съездить в организацию, присмотреться. Но, пообщавшись с директором, решили переезжать. В организации нас приняли хорошо, предоставив достойные условия труда.

Анастасия сразу же была принята на работу по специальности, а вскоре и Антон пришел работать в РСУП «Петровичи». Спустя месяц молодые люди поженились.

– Мы решили начинать новый этап в жизни как семья, – отметил Антон. – Почти год назад – 30 июля, мы расписались в Драчковском сельисполкоме.

Сейчас молодые супруги живут в комфортной квартире, которую им дали от организации, в живописном уголку Смолевиччины – в деревне Заречье. Рядом простираются поля, луга и Петровичское водохранилище, развита инфраструктура.

У меня сразу назревает вопрос: не сложно ли быть вдвоем и дома, и постоянно пересекаться на работе, получается ли разграничивать семейную жизнь и профессиональные обязанности?

Молодые люди в унисон отвечают, что им это не в тягость, а даже наоборот – работать в одной организации куда проще и приятнее.

– Мы поддерживаем другу друга, понимаем с полуслова, а ведь это очень важно, – рассуждает Анастасия.

Рабочий день Антона начинается раньше. Они с коллегами занимаются полной подготовкой техники. А, как известно, летом у аграриев во всех смыслах жаркая пора, поэтому и трудиться приходится с самого утра до позднего вечера. Однако Анастасию это не смущает, ведь она знает, что труд несет не только удовлетворение, но и достойную оплату.

Молодые люди уже точно решили, что останутся на Смолевиччине. Зарекомендовали они себя хорошими специалистами, нашли хороших друзей и мудрых наставников.

– Родители, родные, друзья – все поддерживают наше решение, радуются успехам и приезжают в гости, – отмечает Анастасия.

В День молодежи Антон и Анастасия Елинские желают каждому найти свой путь, не бояться сложностей и смело идти навстречу мечтам.

Вместо послесловия хочется сказать, что, общаясь с этой молодой семьей, понимаешь, что не стоит спешить в большие города, ведь и здесь, на селе, можно быть счастливыми и успешными людьми.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.

На фото: Антон и Анастасия Елинские