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Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси с начала 2020 года произошло свыше 800 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщают в профильном ведомстве, большинство очагов возгорания удалось ликвидировать на ранней стадии. Больше всего случаев на юге страны – в Брестской и Гомельской областях.
Сейчас запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 24 районах Беларуси. Но эта цифра, в зависимости от ситуации, каждый день может меняться.
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Новости Беларуси. В Беларуси с начала 2020 года произошло свыше 800 лесных пожаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщают в профильном ведомстве,...
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