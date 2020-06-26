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Где в столице дежурят автоцистерны: на сайте Мингорисполкома есть интерактивная карта подвоза воды
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с качеством водопроводной воды в Минске – на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура проводит проверку.
Напомним, жители нескольких районов столицы столкнулись с резким и неприятным запахом. Вопрос загрязнения воды затронул более 2 тысяч столичных домов – это свыше 700 тысяч человек. Сегодня, 26 июня, санэпидемслужбы предоставят более точную динамику развития событий.
По поводу оплаты переживать не стоит. Деньги за эти объемы снимать не будут: после возвращения ситуации в норму в «Минскводоканале» произведут перерасчет.
А пока специалисты водоканала и коммунальщики в круглосуточном режиме промывают сети и сливают остатки некачественной воды, в микрорайонах дежурят автоцистерны. На сайте Мингорисполкома можно ознакомиться с интерактивной картой подвоза воды.
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Новости Беларуси. Ситуация с качеством водопроводной воды в Минске – на личном контроле Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная...
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