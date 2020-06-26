Нужен газовый котел? Тогда вам в «Виктори»!

В городе Смолевичи открылось представительство «VICTORY» — белорусского бренда газовых котлов европейского качества. О преимуществах данного бренда и качестве продукции — предприниматель Василий Чистый (на фото).

— Безупречное качество нашей продукции, — говорит Василий Евгеньевич, — гарантировано использованием европейских комплектующих из Италии, Германии, Австрии, Польши и непременным тестированием готовых изделий на заводе. Только успешно прошедшее все ступени проверки газовое оборудование поступает к покупателю. Качество газовых котлов «VICTORY», сборка которых производится в Могилеве, подтверждено многочисленными победами в конкурсах с получением дипломов и сертификатов соответствия. Честные гарантийные обязательства — в течение 5-ти лет. Такой увеличенный срок гарантии (в сравнении с трехлетним периодом гарантийного сервиса, часто предлагаемым другими производителями) показывает уверенность предприятия «Виктори» в качестве выпускаемой продукции. Кроме прочего, наша компания предлагает круглосуточный ежедневный сервис без выходных в период гарантийного и постгарантийного обслуживания газовых котлов. Еще одним весомым преимуществом выбора нашей продукции является льготное кредитование покупки. Возможность купить газовые отопительные котлы (АОГВ) «VICTORY» на условиях льготного кредита от ОАО «АСБ Беларусбанк» на проведение газа в частный жилой дом под 3% годовых на 2 года (согласно указу Президента Республики Беларусь от 02.06.2006 №368). Плюс к этому, мы предоставляем возможность заказать газификацию жилого дома или бизнес-объекта «под ключ».





Сотрудники представительства ООО «Завод отопительного оборудования «Виктори» возьмут на себя решение всех вопросов, связанных с проведением газа в частный дом, квартиру, дачу, коттедж, объекты придорожного сервиса, кафе, агроусадьбы, промышленные и торговые предприятия. Специалисты компании «Виктори» разработают проект, выполнят монтаж и ввод в эксплуатацию газового оборудования с оформлением всех необходимых документов.

В компании «Виктори» готовы решить Ваши вопросы в любое время 7 дней в неделю, 24 часа в сутки:

— Выполним все работы, начиная от проектирования подземной и внутренней газификации, системы отопления, водоснабжения, канализации, — отмечает предприниматель. — Монтаж любой сложности: от домашних котелен — до промышленных и административных зданий. Комплектация объектов всеми материалами под ключ с гарантией и сертификатами. Также у нас можно приобрести электрические котлы и водонагреватели любой мощности и спецификации. Кроме этого, мы проводим ежегодную проверку дымоходов и вент каналов, сервисное обслуживание всей системы отопления и котлов.

Офис компании расположен в самом центре города по адресу: ул. Советская, 133 (здание райпо, 2-й этаж (вход с торца)).

График работы: понедельник — суббота с 10.00 до 19.00.

Контактные телефоны: МТС 8(029) 706 75 69; А1 8 (044) 7748895.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото автора.

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