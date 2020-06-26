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«Не помню лица своих близких». Люди с прозопагнозией - о расстройстве и неловкости
Источник материала: Tut.by
Прозопагнозия, или лицевая слепота — это расстройство восприятия лиц, при котором люди просто не могут их узнавать, но на остальные предметы это не распространяется. Мы поговорили с теми, кто лучше остальных знает, как это неловко — проходить мимо «незнакомого» человека, который с тобой здоровается, несколько раз просить объяснить происходящее в фильме, потому что не понимаешь, кто все эти люди, не знать ответа на вопрос партнера «Какие у меня глаза?».
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«Смотрю фильмы, как дед: путаюсь в сюжете, забываю персонажей».
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