«Не помню лица своих близких». Люди с прозопагнозией - о расстройстве и неловкости

Источник материала: Tut.by

Прозопагнозия, или лицевая слепота — это расстройство восприятия лиц, при котором люди просто не могут их узнавать, но на остальные предметы это не распространяется. Мы поговорили с теми, кто лучше остальных знает, как это неловко — проходить мимо «незнакомого» человека, который с тобой здоровается, несколько раз просить объяснить происходящее в фильме, потому что не понимаешь, кто все эти люди, не знать ответа на вопрос партнера «Какие у меня глаза?».