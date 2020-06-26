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В Слониме на переходе Audi сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Женщина попала под колеса автомобиля в Слониме. Об этом
По информации инспекторов, вечером 25 июня 48-летний водитель Audi ехал по улице Красноармейской. При повороте на улицу Шоссейную он сбил 51-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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