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В Слониме на переходе Audi сбила пешехода

26.06.2020 10:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина попала под колеса автомобиля в Слониме. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


По информации инспекторов, вечером 25 июня 48-летний водитель Audi ехал по улице Красноармейской. При повороте на улицу Шоссейную он сбил 51-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
 
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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