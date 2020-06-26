Для тех, кому валютная заначка не нужна как минимум два года: обзор длинных депозитов
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Источник материала:
Tut.by
Ставки по вкладам в валюте на длинные сроки практически не меняются. Оно и понятно: сейчас сложно прогнозировать события даже на месяц, не говоря уже про столь отдаленные перспективы. Но для тех, кто точно знает, что валютная заначка не понадобиться минимум пару лет, FINANCE.TUT.BY решил выбрать самые выгодные варианты вкладов на длинный срок в каждом из банков на данный момент. фото с сайта: pixabay.com
Данные по ставкам актуальны на 9.00 26 июня.
Вклады в долларах
В долларовом сегменте в прошлом месяце банки подтягивали ставки к 2,3% годовых. В июне к максимальной планке на рынке подошел еще и
. Остальные банки остаются там, где были месяц назад. Белагропромбанк
Самая высокая ставка среди депозитов в долларах — 2,3% годовых. Вклад под такую ставку на 2 года предлагают:
, Белагропромбанк , Банк БелВЭБ , БНБ-Банк , БТА Банк , Банк Дабрабыт и Paritetbank , на 3 года — Франсабанк , Белагропромбанк и БНБ-Банк . РРБ-Банк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,1% (-), 2,1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2% / 1,8% (+0,3% / +0,5%), 2,3% / 2,3%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3% (-), 1,3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3% (-), 2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2% (-), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3% (-), 2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
2,3% / 2,3% (-), 2,3% / 2,3%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
2,1% (-), 2,1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 / 3 года
1,5% / 1,6% (-), 1,5% / 1,6%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,5% (-), 0,5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
2% / 1,8% (+0,3% / +0,5%), 2,3% / 2,3%
Беларусбанк,
Классик
3 года
1,65% (-), 1,65%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
2,3% (-), 2,3%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1,7% (-), 1,7%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
1,5% (-), 1,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
1,7% / 1,7% (-), 1,7% / 1,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
1,5% (-), 1,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
2,3% (-), 2,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
1,3% (-), 1,3%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
2,3% (-), 2,3%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
2,3% (-), 2,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
2,3% (-), 2,3%
Технобанк,
Новый
2 года
2,2% (-), 2,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
2,3% (-), 2,3%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1,6% (-), 1,6%
Вклады в евро
В общей картине евросегмента тоже произошли лишь незначительные изменения:
добавил 0,2% годовых и РРБ-Банк 0,3% годовых ко вкладам на 2 года. Цептер Банк
Самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 1,5% годовых (ее предлагает
, на 3 года — 1,1% годовых ( Paritetbank) . Белагропромбанк)
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,1% (-), 1,1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1% (-), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-), 1,5%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,1% (+0,2%), 1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3% (-), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1% (+0,3%), 1,3%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
2 / 3 года
1% / 1% (-), 1% / 1%
ВТБ Банк,
ВТБ-Enter
2 года
0,1% (-), 0,1%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
0,25% (-), 0,25%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3 года
1,1% / 1,1% (-), 1,1% / 1,1%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
0,65% (-), 0,65%
Беларусбанк,
Классик
3 года
0,8% (-), 0,8%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
1,1% (-), 1,1%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
1% (-), 1%
Белгазпромбанк,
Стабильный
3 года
0,8% (-), 0,8%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
0,65% / 0,7% (-), 0,65% / 0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
751−1000 дней
0,4% (-), 0,4%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
1,3% (-), 1,3%
Банк Решение,
Online-решение
2 года
0,5% (-), 0,5%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
3 года
0,01% (-), 0,01%
Идея Банк,
Валютный фирменный онлайн 24 плюс
2 года
0,8% (-), 0,8%
Банк Дабрабыт,
Шчодры
2 года
1,1% (-), 1,1%
МТБанк,
Актуальный
2 года
0,5% (-), 0,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
1,5% (-), 1,5%
РРБ Банк,
Европейский
2 года
1,1% (+0,2%), 1,3%
РРБ Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года
1,3% (-), 1,3%
Технобанк,
е-Удача
2 года
1% (-), 1%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
1% (-), 1%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года
1% (+0,3%), 1,3%
Вклады в российских рублях
А вот в сегменте российского рубля весьма заметные изменения, которые вряд ли могут порадовать вкладчиков. Лишь в
(на 1%) и в Альфа-Банке (на 1,5%) поднялись ставки по депозитам на 2 года. Остальные решили, что доходность от вкладов в российских рублях должна быть снижена. Максимальное падение ставки составило 1% годовых. Банке Дабрабыт
В итоге самая высокая ставка среди депозитов на 2 года — 6,25% годовых (
, на 3 года — 5,5% годовых ( БНБ-Банк) и Белагропромбанк ). БПС-Сбербанк
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-), 6,25%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,4% / 5,4% (-), 5,4% / 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
4% (+1%), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
5% (-1%), 4%
Беларусбанк,
Классик
3 года
3% (-1%), 2%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-), 5,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
5% / 5% (-0,3% / -0,3%), 4,7% / 4,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,8% (-0,3%), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (+1,5%), 5,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
Технобанк,
Новый
2 года
5,8% (-0,6%), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
5,5% (-1%), 4,5%
Банк, вклад
Срок размещения
Ставка в мае (изменение ставки), ставка сегодня
Белорусский народный банк,
Лучшее будущее
24 месяца
6,25% (-), 6,25%
ВТБ Банк,
Окно возможностей
2 / 3 года
5,4% / 5,4% (-), 5,4% / 5,4%
РРБ Банк,
Безотзывный на 27 месяцев
2 года
5% (-), 5%
Альфа-Банк,
Альфа-Вклад
25 месяцев
4% (+1%), 5%
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
2 / 3года
5,5% / 5,5% (-), 5,5% / 5,5%
Беларусбанк,
Интернет-депозит-тренд
2 года
5% (-1%), 4%
Беларусбанк,
Классик
3 года
3% (-1%), 2%
Банк БелВЭБ,
Персональный
2 года
5,5% (-), 5,5%
Белгазпромбанк,
Безотзывный — VIP
25 месяцев
5,9% (-), 5,9%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 / 3 года
5% / 5% (-0,3% / -0,3%), 4,7% / 4,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
501−1000 дней
5,8% (-0,3%), 5,5%
БТА Банк,
БТА Профит
2 года
6% (-), 6%
Банк Решение,
Формула успеха
2 года
5% (-), 5%
Дабрабыт,
Шчодры
2 года
4% (+1,5%), 5,5%
Paritetbank,
Капитал
2 года
6,2% (-), 6,2%
Технобанк,
Новый
2 года
5,8% (-0,6%), 5,2%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года
5,5% (-1%), 4,5%
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FINANCE.TUT.BY решил выбрать самые выгодные варианты вкладов в долларах, евро и российских рублях на длинный срок в каждом из банков на данный момент.
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