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В Индии от ударов молний за сутки погибли 107 человек
Источник материала: ОНТ
Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии всего за одни сутки. Об этом
Многие индийцы проигнорировали предупреждение о повышенной опасности из-за муссона и не стали оставаться у себя дома, вместо этого выходя на полевые работы. Всего погибли 83 человека в штате Бихар и еще 24 человека в штате Уттар-Прадеш.
Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Нарендра Моди.
Фото: pixabay
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Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии всего за одни сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of India. Многие индийцы...
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