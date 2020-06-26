В Индии от ударов молний за сутки погибли 107 человек

Источник материала: ОНТ

Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии всего за одни сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of India.

Многие индийцы проигнорировали предупреждение о повышенной опасности из-за муссона и не стали оставаться у себя дома, вместо этого выходя на полевые работы. Всего погибли 83 человека в штате Бихар и еще 24 человека в штате Уттар-Прадеш.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Фото: pixabay

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