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В Индии от ударов молний за сутки погибли 107 человек

26.06.2020 09:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии от ударов молний за сутки погибли 107 человек

Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии всего за одни сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of India.

Многие индийцы проигнорировали предупреждение о повышенной опасности из-за муссона и не стали оставаться у себя дома, вместо этого выходя на полевые работы. Всего погибли 83 человека в штате Бихар и еще 24 человека в штате Уттар-Прадеш.

Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр страны Нарендра Моди.

Фото: pixabay 

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Молнии стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии всего за одни сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of India. Многие индийцы...
 
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