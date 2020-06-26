Завотделением Брестской облбольницы Владимир Саливончик: «Раньше тоже были тяжелые пневмонии»

Источник материала: Виртуальный Брест

Указом Президента восемь медиков страны удостоены медали «За трудовые заслуги». В их числе — заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Брестской областной клинической больницы Владимир Саливончик.





Пробиться на интервью к нему было непросто: в сложившейся эпидемиологической ситуации его рабочий день, как и у других медиков, расписан чуть ли не по минутам. Сегодня им приходится работать в усиленном режиме, зачастую даже пообедать некогда.

За время нашего разговора моему собеседнику не переставали поступать звонки. Из уст заведующего доносились чёткие рекомендации и дальнейший план ведения пациентов. Потом Владимир Саливончик возвращался к нашей беседе.

Он работает врачом практически четверть века. Об этой профессии мечтал с детства. Хотя по-другому и быть не могло: медицине посвятили жизнь его мама, дядя, жена и дочь, родная сестра и её муж, двоюродный брат и его жена… В будущем врачебную династию собирается продолжить ещё и сын.

— Владимир Викторович, где начинался Ваш трудовой путь? Почему выбрали именно анестезиологию?

— После распределения я отправился работать в Березовскую центральную районную больницу. Первые два года был хирургом, а затем шесть лет работал в реанимации. Анестезиология мне понравилась за её сложность, ведь на плечах анестезиолога-реаниматолога как раз-таки всегда наиболее сложные пациенты.

С 2005 года я работаю в реанимации Брестской областной больницы. Через год возглавил отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. У нас хорошая команда: трудятся шесть докторов, четыре совместителя и другой медперсонал.

— В чём вообще состоит задача врача анестезиолога-реаниматолога, что он должен знать и уметь?

— Он должен многое знать и уметь. Работая с пациентами, находящимися в критическом состоянии, нужно, прежде всего, сделать всё возможное, чтобы стабилизировать их состояние, привести в норму жизненные показатели.

— А сколько обычно в день проводится операций с его участием?

— От трёх и выше. Всё зависит от сложности хирургического вмешательства: ведь одни операции длятся около часа, а другие, более сложные — 8-12 часов.

— Каков средний возраст Ваших пациентов?

— Я бы не сказал, что это люди какого-то определённого возраста. К нам с одинаковой периодичностью поступают как дети, так и взрослые. Дети, в основном, старше года, чаще всего с черепно-мозговыми травмами или ожогами — то, на чём специализируется отделение. Поэтому юные любители горячего кофе или чая — наши частые пациенты.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к взрослым с просьбой: внимательно следите за своими детьми, не оставляйте их без присмотра. Говорите с ними о том, что нужно быть предельно острожными с электричеством. Просто к нам неоднократно поступали подростки с ожогами, полученными после неудачного селфи на крыше электрички.

— У заведующего отделением много обязанностей?

— Я отвечаю за всё, что происходит в отделении. Плюс ко всему, я постоянно на связи, будь то праздничный день или выходной. Не говорю уже про ночи. Одним словом, телефон всегда при мне. Тем более, я живу в пятнадцати минутах от больницы, поэтому при необходимости без проблем могу сюда приехать.

В последнее годы таких ситуаций не было, а поначалу, когда отделение только открылось, приходилось приезжать на работу даже по несколько раз в сутки.

— Что самое сложное в Вашей работе?

— Пожалуй, самое сложное — это понимать, что уже ничем нельзя помочь пациенту. Ведь наблюдать положительную динамику — это одно, а видеть, что от тебя больше ничего не зависит — совсем другое. Морально очень тяжело.

К сожалению, здесь приходится каждый день думать о том, что кого-то удалось «вытянуть» с того света, а кого-то — нет. Природа всегда побеждает. И с этим ничего не поделаешь.

— Наверное, Вам неоднократно приходилось говорить родственникам больного о неблагоприятном прогнозе?

— Не без этого. Но я сторонник того, чтобы говорить людям правду, какой бы горькой она ни была. Это на самом деле ужасно и неприятно.

В таких ситуациях всегда чувствуешь себя виноватым, хотя делаешь всё, от тебя зависящее.

— А что чувствуете, когда всё же удаётся спасти жизнь пациента?

— Конечно же, радость. На самом деле, мы очень редко об этом вспоминаем, а зря. Ведь каждый случай в очередной раз доказывает, что мы не напрасно живём и работаем. Иногда и не надеешься на положительный результат, но всеми силами как-то удаётся помочь человеку.

Вдвойне приятно, что и пациенты об этом помнят: одни звонят нам, другие даже иногда наведываются.

— В Вашей практике был особый или уникальный случай?

— Таких много. Я помню, лет восемь назад тоже были тяжёлые пневмонии. Приходилось бороться за жизнь каждого пациента. Одна женщина самостоятельно не дышала уже неделю, она была на аппарате ИВЛ.

Пришлось предпринимать крайние меры, но её лёгкие не выдержали, произошел разрыв одного, а затем и другого. Шансов у женщины практически не было. Но что-то свыше ей помогло. Пациентка выздоровела. Это говорит о том, что нужно верить в лучшее, даже если случай безнадёжный. Мы, врачи, боремся за жизнь каждого пациента до последнего.

— Расскажите, пожалуйста, каково работать сегодня, в условиях непростой эпидемиологической ситуации?

— Нелегко, да и кому сейчас легко?.. Если тяжесть посильная, то человек к ней привыкает и приспосабливается. Если же нет — ему приходится сложнее. Сегодня медицинский персонал работает с повышенной нагрузкой. Провести целый день в снаряжении и респираторе — непросто, тем более летом.

Воздуха не хватает, а гипоксия ещё никому здоровья не добавила. Как думаете, как чувствует себя солдат в противогазе? Но это всего лишь на пару часов, затем он его снимет. А медики так работают всю смену и каждый день. К физической нагрузке добавляется ещё и стресс.

— Как Вы справляетесь с усталостью?

— Приходя домой, стараюсь отвлекаться, но у меня плохо получается. В мыслях «прокручиваешь» каждый случай. На время становится легче, когда нагружаю себя делами, к примеру, выполняю какие-то строительные работы или ремонтирую машину. Люблю прогуляться с домашними животными: у нас есть и кошки, и собаки.

— Вам приходилось оказывать помощь случайному человеку, к примеру, на улице?

— Да, бывало. Однажды на сельской трассе я увидел машину, улетевшую в кювет. Уже смеркалось. Недалеко от автомобиля лежал молодой парень, у которого явно был тетрапарез, а также клиника повреждения шейно-грудного отдела позвоночника. Я вызвал бригаду скорой медицинской помощи и фельдшера из ближайшего посёлка. Его увезли. Потом я интересовался состоянием того парня, но, к сожалению, ничего утешительного я так и не услышал.

— Медицина быстро шагает вперед. Можете сравнить, как было работать лет двадцать назад и сейчас?

— Многое, конечно, изменилось. Во-первых, появилась новая аппаратура, в том числе следящая. Во-вторых, другими стали взгляды на многие вещи: сегодня мы работаем по чётким протоколам. В третьих, в медучреждениях совершенно другое оснащение, поменялись препараты.

Одним словом, многое усовершенствовалось, но вместе с тем никому пока так и не удалось победить природу. Я думаю, что и в будущем это вряд ли получится сделать.

— Вы удостоены медали «За трудовые заслуги». Что значит для Вас эта награда?

— Я благодарен руководству больницы, которое оценило мою работу. Мне очень приятно. В такие моменты понимаешь, что ты действительно что-то можешь и работаешь не зря.