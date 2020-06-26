ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банк ВТБ со 2 июля вводит плату за просмотр баланса в устройствах других банков

26.06.2020 10:58 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Банк ВТБ

В банке отметили, что доступный баланс по карточке можно бесплатно узнать в «Интернет-банке», через «М-банкинг» или «USSD-баланс», а также всегда быть в курсе проведенных операций и состояния счета с помощью услуги «SMS-информирование».

«ВТБ (Беларусь) последним из крупных игроков рынка меняет размер комиссии за просмотр баланса карты в устройствах других банков. Переход на такую модель связан с нашим желанием активно развивать дистанционные сервисы. Уже более 91% держателей карточек ВТБ подписаны на услугу «SMS-информирование» и оперативно получают информацию о совершенных операциях. Уверены, что с новыми условиями клиенты будут активнее использовать сервисы мобильного и интернет-банка», - прокомментировал Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем.

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банк ВТБ (Беларусь) сообщил, что со 2 июля 2020 года при втором и дальнейшем просмотре баланса карты в устройствах других банков размер комиссии составит 3 рубля, по...
 
Новости дня
Новости разные
 
США призывают Совбез ООН продлить эмбарго на поставки оружия Ирану
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
26.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика