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В швейцарском банке заявили, что сына Лукашенко нет среди их клиентов
Источник материала: ОНТ
Представители швейцарского банка Credit Suisse прокомментировали появившийся в соцсетях скриншот с якобы выпиской из онлайн системы финансового черждения на имя Виктора Лукашенко,
В банке заявили, что этот снимок – подделка, Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком. Кроме того, представители банка сообщили о фейке властям Швейцарии.
Ранее в соцсетях, СМИ и Telegram-каналах были распространены сведения, будто бы у старшего сына Александра Лукашенко есть тайные банковские счета. Был опубликован скриншот якобы выписки из Credit Suisse, где указывались счета на имя Лукашенко.
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Представители швейцарского банка Credit Suisse прокомментировали появившийся в соцсетях скриншот с якобы выпиской из онлайн системы финансового черждения на имя...
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