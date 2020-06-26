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В швейцарском банке заявили, что сына Лукашенко нет среди их клиентов

26.06.2020 10:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В швейцарском банке заявили, что сына Лукашенко нет среди их клиентов

Представители швейцарского банка Credit Suisse прокомментировали появившийся в соцсетях скриншот с якобы выпиской из онлайн системы финансового черждения на имя Виктора Лукашенко, пишет РИА Новости.

В банке заявили, что этот снимок – подделка, Credit Suisse не имеет никаких клиентских отношений с этим человеком. Кроме того, представители банка сообщили о фейке властям Швейцарии.

Ранее в соцсетях, СМИ и Telegram-каналах были распространены сведения, будто бы у старшего сына Александра Лукашенко есть тайные банковские счета. Был опубликован скриншот якобы выписки из Credit Suisse, где указывались счета на имя Лукашенко.

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Представители швейцарского банка Credit Suisse прокомментировали появившийся в соцсетях скриншот с якобы выпиской из онлайн системы финансового черждения на имя...
 
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